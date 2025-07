João Vicente de Castro alega que aceitaria traição: 'Seria corno mansíssimo'

Será? Ao falar sobre traição, João Vicente de Castro alega que não terminaria relação por conta de uma 'pulada de cerca' de uma namorada

O ator João Vicente de Castro, de 42 anos, comentou mais uma vez que aceitaria uma traição. Em seu programa no GNT, Papo de Segunda, o famoso revelou que seria um "corno manso" e que não acabaria uma relação por conta de uma "pulada de cerca".

No ar como Renato, no remake de Vale Tudo, da Globo, o garanhão alegou que não se afetaria a ponto de deixar a amada. "Seria um corno mansíssimo. Vou eu acabar com a minha alegria por causa de, digamos, uma manobra mal calculada?", disse.

"Estou com a mulher da minha vida e a minha vida está ótima (...). Um simples deslize não vai acabar com a minha alegria. Não posso deixar que um deslize dela bobo, porque bebeu demais ou sentiu atração por um sujeito que foi mais galante que eu, termine com a minha alegria. Então, sim, eu perdoaria um chifre", declarou.

Ainda recentemente, João Vicente de Castro revelou que tentou engatar um romance com a cantora Sandy ao vê-la solteira. : “Uma vez, eu estava um pouco alto. Quando saiu a separação em algum portal, mandei, sei lá, ‘turu turu turu aqui dentro’. Eu gostava muito dela. Mandei a letra da pessoa para a pessoa. Agora que ela tem namorado, eu jamais faria isso. Mas eu fiz”, disse o ator.

Fernanda Paes Leme revela motivo do término com João Vicente de Castro

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme surpreendeu ao revelar o motivo do fim do namoro com João Vicente de Castro. O ator, inclusive, disse que eles tinham um relacionamento secreto, que não contaram para ninguém:

“Namoro real, oficial, não teve. Teve um caso constante, do qual uns amigos próximos não sabiam. A gente estava com uns amigos num apartamento em São Paulo, e aí nos destacamos desses amigos com uma desculpa esfarrapada que íamos num show. A gente acabou num casa de sertanejo. Só eu e ela. Então, foi uma liberdade. A gente só ficou namorando, de mão dada, sentado no colo”, disse ao site Hugo Gloss. Veja!