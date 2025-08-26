João Lucas explica motivo do afastamento dele e de Sasha com Priscilla

O cantor João Lucas relembrou a amizade que a cantora Priscilla tinha com ele e sua esposa, Sasha Meneghel, e explicou os motivos do distanciamento
O cantor João Lucas abriu o jogo sobre o afastamento da cantora Priscilla. Em entrevista ao programa De Frente com Blogueirinha nesta segunda-feira, 25, ele relembrou a amizade que a artista mantinha com ele e sua esposa, Sasha Meneghel, e explicou os motivos do distanciamento.
Para quem não acompanhou, o suposto afastamento entre os amigos ganhou repercussão no fim de 2024. Segundo os rumores, o distanciamento teria começado quando Priscilla decidiu retirar o sobrenome Alcântara de seu nome artístico, coincidindo com a mudança de João Lucas, que abandonou o nome João Figueiredo.
Durante o papo, o cantor explicou que isso não causou briga entre eles. "Rolou uma comparação. Eu mudei meu nome e ela também mudou o nome dela. Só que quando eu mudei meu nome, foi uma coisa que o Instagram fez automático, eu já tinha enviado a solicitação há 5 meses. Rolou deles mudarem o meu nome na semana que a Priscilla tinha mudado o nome dela. Nessa época, ela frequentava a minha casa", recordou.
"A gente não brigou por isso. Só que pessoas começaram a falar na internet, pessoas da equipe dela, da família dela, a falar sobre mim. Eu entrei em contato com ela, a gente conversou, entendeu o que estava acontecendo. Algumas coisas foram acontecendo a partir daí que a gente foi se afastando um pouco. Uma coisa deu sequência a outra", complementou.
João Lucas também esclareceu que não deixou de seguir Priscilla nas redes sociais. Segundo ele, foi a própria cantora quem fez o chamado “soft block” — bloqueando e, em seguida, desbloqueando o perfil — o que fez com que os dois deixassem de se seguir mutuamente.
Ainda durante o papo, ele esclareceu: "Eu não parei de falar com a Priscilla. Hoje em dia eu não falo mais, mas não foi uma coisa tipo: 'vou parar de falar com ela'. A gente se afastou por questões de amizade, coisas da vida que aconteceram", contou.
