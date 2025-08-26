CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. João Lucas explica motivo do afastamento dele e de Sasha com Priscilla
Atualidades / Amizade

João Lucas explica motivo do afastamento dele e de Sasha com Priscilla

O cantor João Lucas relembrou a amizade que a cantora Priscilla tinha com ele e sua esposa, Sasha Meneghel, e explicou os motivos do distanciamento

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 26/08/2025, às 07h39

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
João Lucas, Sasha Meneghel e Priscilla
João Lucas, Sasha Meneghel e Priscilla - Foto: Reprodução/Instagram

O cantor João Lucas abriu o jogo sobre o afastamento da cantora Priscilla. Em entrevista ao programa De Frente com Blogueirinha nesta segunda-feira, 25,  ele relembrou a amizade que a artista mantinha com ele e sua esposa, Sasha Meneghel, e explicou os motivos do distanciamento.

Para quem não acompanhou, o suposto afastamento entre os amigos ganhou repercussão no fim de 2024. Segundo os rumores, o distanciamento teria começado quando Priscilla decidiu retirar o sobrenome Alcântara de seu nome artístico, coincidindo com a mudança de João Lucas, que abandonou o nome João Figueiredo.

Durante o papo, o cantor explicou que isso não causou briga entre eles. "Rolou uma comparação. Eu mudei meu nome e ela também mudou o nome dela. Só que quando eu mudei meu nome, foi uma coisa que o Instagram fez automático, eu já tinha enviado a solicitação há 5 meses. Rolou deles mudarem o meu nome na semana que a Priscilla tinha mudado o nome dela. Nessa época, ela frequentava a minha casa", recordou.

"A gente não brigou por isso. Só que pessoas começaram a falar na internet, pessoas da equipe dela, da família dela, a falar sobre mim. Eu entrei em contato com ela, a gente conversou, entendeu o que estava acontecendo. Algumas coisas foram acontecendo a partir daí que a gente foi se afastando um pouco. Uma coisa deu sequência a outra", complementou.

Deixou de seguir?

João Lucas também esclareceu que não deixou de seguir Priscilla nas redes sociais. Segundo ele, foi a própria cantora quem fez o chamado “soft block” — bloqueando e, em seguida, desbloqueando o perfil — o que fez com que os dois deixassem de se seguir mutuamente. 

Ainda durante o papo, ele esclareceu: "Eu não parei de falar com a Priscilla. Hoje em dia eu não falo mais, mas não foi uma coisa tipo: 'vou parar de falar com ela'. A gente se afastou por questões de amizade, coisas da vida que aconteceram", contou.

Leia também: João Lucas revela quanto pagou em clipe dirigido por Bruna Marquezine

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

Sasha MeneghelPriscillaJoão Lucas
Priscilla Alcântara Priscilla Alcântara   Sasha Meneghel Sasha Meneghel   

Leia também

Família

Cissa Guimarães e a irmã - Foto: Reprodução/Instagram

Cissa Guimarães abre o coração sobre a despedida da irmã: 'Descansou em Deus'

Família

Gugu Liberato é pai de João, Marina e Sofia - Foto: Reprodução / Instagram

Filho de Gugu fala sobre relação com a mãe e as irmãs após batalha judicial

Luto

Nadja Haddad fala pela primeira vez após perder a mãe - Foto: Reprodução / Instagram

Nadja Haddad fala pela 1ª vez após morte da mãe: 'Pior está por vir'

Orgulhosa!

Claudia Raia e Enzo Celulari - Foto: Reprodução/Instagram

Claudia Raia celebra conquista do filho mais velho: 'Um passo lindo e corajoso'

ENTREVISTA

Nina de Pádua é Bette Davis em espetáculo no Rio de Janeiro - Foto: Acervo Pessoal/Nina de Pádua

55 minutos para 55 anos de carreira de Nina de Pádua: ‘Teatro te permite sonhar’

Se recuperando

Thais Gebelein recebe alta - Foto: Reprodução/Instagram

Esposa de Pedro Leonardo recebe alta após 'combo' de cirurgias

Últimas notícias

Gugu Liberato é pai de João, Marina e SofiaFilho de Gugu fala sobre relação com a mãe e as irmãs após batalha judicial
Nadja Haddad fala pela primeira vez após perder a mãeNadja Haddad fala pela 1ª vez após morte da mãe: 'Pior está por vir'
Ernesto (Eriberto Leão)Êta Mundo Melhor!: Ernesto é desmascarado e acaba algemado no hospital
Luciana Gimenez choca com novas fotosLuciana Gimenez choca ao exibir seu físico atual em fotos de biquíni na Grécia
Tania Mara e LiminhaTania Mara revela que foi bloqueada por Liminha após gravação: 'Não é motivo'
Osmar Prato recebeu o diagnóstico de câncer em 2013 e hoje está totalmente recuperadoMédico sobre câncer enfrentado por Osmar Prado: 'Alta incidência no Brasil'
Osmar Prato recebeu o diagnóstico de câncer em 2013 e hoje está totalmente recuperadoMédico alerta câncer enfrentado por Osmar Prado: 'Sintomas podem ser confundidos'
Tainá CastroTainá Castro desabafa sobre estrias após duas gestações: 'Passa batido'
Claudia Raia e Enzo CelulariClaudia Raia celebra conquista do filho mais velho: 'Um passo lindo e corajoso'
Nina de Pádua é Bette Davis em espetáculo no Rio de Janeiro55 minutos para 55 anos de carreira de Nina de Pádua: ‘Teatro te permite sonhar’
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade