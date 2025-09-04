João Guilherme ironiza Rafael Cardoso e reacende polêmica do cropped

Atrito entre João Guilherme e Rafael Cardoso começou em 2023 e voltou à tona após publicação recente no X: “A força de um cropped…"

João Guilherme voltou a movimentar as redes sociais nesta quarta-feira, 3, ao ironizar uma publicação sobre Rafael Cardoso, com quem ja teve desavenças anteriormente. O post citava uma suposta lista de participantes da nova temporada de A Fazenda e chamava o ator de “ex-galã da Globo”. O comentário fez com que antigos atritos entre os dois voltassem à pauta.

Um internauta chegou a compartilhar a imagem, tirando sarro do ator: “O decair desse homem foi o maior glow down de todos os tempos”. Pouco depois, João repostou o tweet, fazendo referência à polêmica que os envolve: “A força de um cropped…”, escreveu, brincando sobre a polêmica que causou conflito anos atrás.

A polêmica do cropped

O desentendimento entre João Guilherme e Rafael Cardoso começou em 2023, quando o humorista Nego Di publicou um vídeo comentando o cropped usado por João na Semana de Moda de Paris. Na ocasião, Nego Di fez comentários pejorativos, dizendo: “Se veste como uma cachorra e vira o terror dos homens de masculinidade frágil”.

Rafael Cardoso compartilhou o vídeo e endossou as falas com um comentário: “Bah, Negão, estou contigo”, o que gerou acusações de homofobia. A repercussão foi imediata, e Rafael alegou ter enviado uma mensagem privada pedindo desculpas a João.

Em entrevistas posteriores, Rafael afirmou que tentou se retratar: “Cheguei a mandar uma mensagem para o João Guilherme, me desculpando por qualquer mal-entendido”, disse. No entanto, João garantiu que não recebeu o pedido: “Eu vi que ele falou via assessoria que me mandou mensagem, mas eu não achei nada. Não sei se ele mandou no Instagram, não vi.”

Apesar das desavenças, João Guilherme minimizou o impacto da situação e disse não ter ficado ofendido: “Não é comigo. Eu não fiquei ofendido”. A troca de indiretas, no entanto, reacendeu a polêmica que parecia esquecida.

