João Guilherme revela qual é sua semelhança com o pai, Leonardo

João Guilherme rebate críticas sobre não ser parecido com o pai, Leonardo, e diz o que os dois possuem em comum na vida pessoal

O ator João Guilherme revela o que existe de parecido entre ele e seu pai, o cantor sertanejo Leonardo. O assunto surgiu quando ele foi questionado sobre o que não aguenta mais ouvir e contou sobre as críticas de não ser parecido com o pai. Então, ele destacou algo que é semelhante entre os dois na vida pessoal.

"Minha paciência é tão grande hoje em dia. Eu aguento ouvir muita coisa. Mas uma coisa que eu não entendo é que tem gente que fala que eu não mereço ser filho do meu pai porque eu não ando de jeans grudado, bota e chapéu. Dá licença. Eu mereço sim porque eu sou cachaceiro igual a ele. Eu tô ali, tá ligado? Vocês que não veem”, disse ele em entrevista ao Esquire Brasil.

Além disso, ele foi questionado sobre algo que ninguém sabe sobre ele e respondeu: "Às vezes eu sou bem inseguro e tento não transparecer. Por isso eu imagino que as pessoas não saibam”.

Quem é a mãe de João Guilherme?

O ator João Guilherme aproveitou a noite desta sexta-feira, 11, na companhia de sua mãe, Naira Ávila. Os dois foram juntos ao show do cantor Gilberto Gil em São Paulo e esbanjaram simpática na chegada ao evento.

Mãe e filho posaram sorridentes e exibiram seus looks estilosos. Naira deixou a barriguinha à mostra ao surgir com blusa preta e calça cinza soltinha. Por sua vez, João apostou em blazer com camisa branca e jeans.

Vale lembrar que Naira Ávila é irmã mais velha do músico Pe Lu, ex-Restart, e viveu um romance com o cantor Leonardo quando era bailarina. Os dois viveram um affair quando o artista estava separado de Poliana Rocha e ela engravidou de João Guilherme.

Naira Ávila e João Guilherme - Foto: Eduardo Martins / Brazil News

