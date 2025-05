Jennifer Aniston deixa escapar informação privada e corre para apagar foto: 'Que perigo'

A atriz Jennifer Aniston compartilhou um carrossel de imagens, mas acabou deixando escapar uma informação pessoal e foi alertada por fãs

A atriz Jennifer Aniston usou as redes sociais na noite deste domingo, 25, para compartilhar um carrossel de imagens de seu mais recente fim de semana. No entanto, acabou deixando escapar uma informação pessoal e foi alertada por fãs e seguidores.

Em uma das imagens, ela posou ao lado do cachorro, mas a coleira do animal exibia claramente um número de telefone — o da própria atriz. Assim que leu os alertas dos internautas, Jennifer apagou rapidamente a foto.

“O telefone na foto do cachorro! Melhor apagar!”, disse uma pessoa. “Não é o seu telefone na foto com o cachorro, é?”, quis saber outra. “Sugiro editar a foto com o cachorro…”, escreveu uma terceira. “Que perigo”, opinou outra. Veja o registro do animal (com o telefone apagado):

Foto do cachorro de Jennifer Aniston no qual mostrava o telefone da atriz - Foto: Reprodução/Instagram

Veja a publicação nas redes sociais já sem a foto do cachorro:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

Jennifer Aniston resgata foto rara da infância

Em outra publicação nas redes sociais, a atriz publicou uma foto rara de sua infância, em que aparenta ter mais ou menos sete anos e agradeceu as mensagens que recebeu no dia em que completou 56 anos. "Obrigada pelos lindos desejos de aniversário. Essa criança está se sentindo muito grata e muito amada", escreveu ela na legenda da publicação, que recebeu inúmeros comentários. "Eu amo essa garotinha e a mulher incrível que ela se tornou", disse uma internauta. "A pequena Jen estaria tão orgulhosa de quem ela se tornou", escreveu outra.

Vale lembrar que Jennifer Aniston ficou famosa ao interpretar Rachel Green na série Friends (1994 - 2004) e atualmente dá vida à Alex na série The Morning Show (2019 - presente).

