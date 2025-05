Irmão relembra previsão que Papa Leão XIV recebeu na infância: 'Ela sabia'

Nesta quinta-feira, 8, o cardeal estadunidense Robert Francis Prevost, de 69 anos, foi anunciado como papa Leão XIV, sucessor de papa Francisco

Nesta quinta-feira, 8, o cardeal estadunidense Robert Francis Prevost, de 69 anos, foi anunciado como papa Leão XIV, sucessor de papa Francisco (1936-2025). E o irmão dele, John Prevost, confessou em entrevista à agência Associated Press que teve um sentimento de "descrença" antes de descobrir que ele foi escolhido como novo líder da igreja católica e relembrou uma previsão feita na infância.

John Prevost, que mora no estado americano de Illinois, contou que estava falando com a sobrinha ao telefone quando se surpreendeu com o anúncio da escolha do conclave. "Ela começou a gritar porque era o tio dela e eu estava num momento de descrença de que isso não podia ser possível porque estava muito longe do que pensávamos que aconteceria", confessou.

John, que é apenas um ano mais velho que ele, recordou ainda que desde pequeno sabia que seu irmão seria padre. Apesar de não imaginar que ele se tornaria papa, recordou que uma vizinha chegou a fazer essa previsão.

"Ela sabia disso. Ela percebeu isso aos 6 anos. Como ela fez isso, ninguém sabe. Demorou tanto, mas aqui está ele, o primeiro papa americano. (...) É uma grande honra, algo único na vida. Mas acho que é uma grande responsabilidade e que vai levar a coisas maiores e melhores. As pessoas vão observá-lo de perto para ver o que ele está fazendo", declarou.

O veterano ainda descreveu a preocupação de seu irmão com os pobres e aqueles que não têm voz. Ele disse que acredita que ele será um "segundo Papa Francisco": "Ele não vai ficar muito à esquerda nem muito à direita; mais ou menos no meio".

Quem é Robert Francis Prevost?

O cardeal Robert Francis Prevost, o Papa Leão XIV, é o primeiro líder da igreja que nasceu nos Estados Unidos. Nos últimos anos, ele ocupou papeis importantes no Vaticano. Ele era prefeito do Dicastério para os Bispos e presidente da Comissão Pontifícia para a América Latina. Leia mais!

