Por que Leão XIV? Entenda a escolha do nome do novo papa e seu significado histórico

Novo papa resgata nomes históricos do catolicismo ao escolher Leão XIV e propõe equilíbrio entre tradição e renovação; saiba mais

Nesta quinta-feira, 8, o conclave no Vaticano marcou um novo capítulo na história da Igreja Católica. Com pelo menos 89 dos 133 votos, o cardeal americano Robert Francis Prevost foi eleito novo papa e surpreendeu ao adotar o nome Leão XIV. Entenda o simbolismo e significado deste nome.

'Leão XIV' remete a duas figuras fundamentais do catolicismo. De um lado, temos Leão I, o Magno, papa conhecido por deter Átila, o rei dos hunos, às portas de Roma, em 452, e por evitar a destruição da cidade anos depois ao intervir junto aos Vândalos. Além de seu papel pacificador, Leão Magno teve influência decisiva no Concílio de Calcedônia e foi o primeiro a receber o título de "Magno", além de ser reconhecido como Doutor da Igreja.

Já do outro, temos Leão XIII, que governou a Igreja de 1878 a 1903 e ficou conhecido por sua visão social avançada para a época. Sua encíclica Rerum Novarum lançou as bases da Doutrina Social da Igreja, abordando direitos trabalhistas, justiça social e estabelecendo um diálogo com o pensamento moderno, sem perder a essência doutrinal.

Para estudiosos do Vaticano, ao escolher esse nome, o novo papa sinaliza a intenção de equilibrar a solidez doutrinária e pastoral de Leão Magno com a abertura ao diálogo moderno e o olhar social de Leão XIII. A decisão é interpretada como um gesto que busca conciliar tradição e renovação no comando da Igreja.

Primeiro papa americano da história, Leão XIV assume a liderança da Igreja Católica após o falecimento do Papa Francisco, em 21 de abril, aos 88 anos, encerrando um ciclo de 12 anos de pontificado.

O discurso do Papa Leão XIV

O Papa Leão XIV fez o seu primeiro discurso após ser eleito pela função de líder da igreja católica nesta quinta-feira, 8. Direto da Praçã de São Pedro, no Vaticano, ele falou sobre a importância de sua trajetória como papa a partir de agora.

"Que a paz esteja convosco. Irmãos, irmãs caríssimos, esta é a primeira saudação do Cristo ressuscitado, o bom pastor, que deu a vida pelo rebanho de Deus. Também eu gostaria que esta saudação, de paz, entrasse no vosso coração, alcançasse vossas famílias, a todas as pessoas. Onde quer que estejam, a todos os povos, a toda a terra, a paz esteja convosco. Esta é a paz de Cristo ressuscitado, uma paz desarmada, uma paz desarmadora, humilde e perseverante, que provém de Deus. Deus que nos ama a todos, incondicionalmente. Ainda conservamos em nossos ouvidos aquela voz frágil, mas sempre corajosa do papa Francisco, que abençoava Roma", disse ele. Veja o discurso completo!

