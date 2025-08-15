CARAS Brasil
  2. Irmão discreto de Lexa surge em registros raros com a mãe: 'Saudades'
Atualidades / Família

Irmão discreto de Lexa surge em registros raros com a mãe: 'Saudades'

A empresária Darlin Ferrattry, mãe da cantora Lexa, compartilhou fotos novas no aniversário de seu filho, Isaac Araujo. Veja!

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 15/08/2025, às 09h47 - Atualizado às 10h40

Lexa e Darlin Ferrattry
Lexa e Darlin Ferrattry - Foto: Reprodução/Instagram

A empresária Darlin Ferrattry, mãe da cantora Lexa, celebrou uma data especial nas redes sociais. Nesta sexta-feira, 15,  seu filho, Isaac Araujo, completa mais um ano de vida, e a mãe escreveu uma homenagem especial, destacando a saudade que sente, já que ele está morando no exterior.

Na publicação, Darlin mostrou momento ao lado dos filhos. "Hoje é o dia do meu menino! Está lá no Japão do outro lado do mundo, mas pertinho do meu coração. E dia 20 estará de volta para celebrar seu aniversário com a família. Meu amor todos aqui estão com saudades de você !Te amamos muitooooo! Que seu dia hoje seja muito alegre de saúde e com Deus em seu coração !!! Parabéns meu amor", escreveu na legenda.

Nos comentários da publicação, Isaac respondeu: "Saudades, mãezinha, já já tô de volta". Vale lembrar que o rapaz , que também é irmão de outra cantora, Wenny, leva uma vida discreta.  Formado em nutrição, ele se especializou em nutrição esportiva e em tratamento para obesidade.

Mensagem para a sobrinha

Em fevereiro, ele escreveu uma mensagem para sua sobrinha, Sofia, que nasceu prematura de 25 semanas e faleceu três dias depois. Discreto, Isaac declarou seu carinho e solidariedade nesse momento difícil. "Sofia , mesmo sem ter te visto pessoalmente seu titio te ama muito!!! Você nos trouxe muita alegria enquanto você estava na barriga de sua mamãe. No dia 05/02/2025 você nos deixou, mas eu sei que agora você está em lugar muito melhor ao lado do nosso senhor Jesus.", iniciou o nutricionista.

"Minha irmã @lexa saiba que você é minha vida e eu te amo muito e estarei aqui sempre pra você. Você sabe que seu irmão não é bom com as palavras mas vamos passar por este momento juntos, te amo eternamente", finalizou ele.

Leia também: Mais filhos? Lexa abre o jogo e revela se pretende engravidar de novo

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

