Mãe de Lexa surge emocionada e desabafa sobre fase delicada: 'Não tem sido fácil'

A empresária Darlin Ferrattry, mãe da cantora Lexa, compartilhou um desabafo em suas redes sociais neste sábado, 22. Veja o que ela disse!

A empresária Darlin Ferrattry, mãe da cantora Lexa, compartilhou um desabafo em suas redes sociais neste sábado, 22. Em uma sequência de stories, ela falou sobre a emoção de ver a homenagem dos ritmistas da Unidos da Tijuca à artista no último ensaio técnico na Sapucaí, às vésperas do aniversário de 30 anos de sua filha. E também comentou sobre como têm sido os dias após a morte da neta, Sofia, que faleceu em decorrência de um parto prematuro.

"Eu estou muito emocionada porque eu acabei de ver essa linda homenagem que a Tijuca acabou de fazer para a minha filha e faltam dez minutos para o aniversário dela. Eu acabei de deixar ela em casa. Ela está deitadinha lá. E eu acho que a Tijuca está sendo tão sensível com a minha filha, tão grandiosa, respeitosa que eu só queria agradecer mesmo a toda a escola. Eu queria dizer 'obrigada' por todo esse carinho para a minha filha. Porque eu não queria estar chorando, queria estar feliz porque é aniversário dela", começou.

Em seguida, falou sobre a data especial para a filha. "É difícil, mas é o aniversário dela. Amanhã eu vou fazer um bolinho para ela. Não tem sido fácil, não. Mas hoje é dia da Lexa. Hoje é o aniversário da minha filha. Então vamos celebrar o aniversário da minha filha. É isso, desculpa, mas como é minha rede, aqui posso falar e faz tanto tempo que eu não venho falar, porque eu também tava sufocada, mas depois que eu vi essa homenagem da Tijuca, eu disse: 'Não, preciso falar alguma coisa!'. Então tudo que eu quero pedir para vocês é que vocês derramem muito amor para minha filha amanhã", pediu.

Reflexão de Lexa

Lexa também usou as redes sociais para compartilhar uma reflexão no dia em que completa 30 anos."Em meio às lágrimas, venho agradecer todas as mensagens de amor. Hoje, dia 22, é meu aniversário de 30 anos. Nossa, eu vivi muuuuitas coisas até aqui e venho louvar a Deus pela oportunidade mais importante... Ter conhecido o maior amor da minha vida, a minha filha Sofia. Obrigado, senhor pela vida de cada um de vocês que estão aqui torcendo por mim, pela minha família maravilhosa e pela minha vida...", escreveu.

Leia também: Mãe de Lexa comenta entrevista da filha e do noivo ao Fantástico: "Amor infinito"