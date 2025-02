Irmão de Lexa, o nutricionista Isaac Araujo prestou apoio à cantora e homenageou a sobrinha, Sofia, que faleceu três dias após um parto prematuro

Nesta segunda-feira, 10, Lexa anunciou a perda de sua filha, Sofia, que nasceu prematura de 25 semanas no dia 2 de fevereiro e faleceu três dias depois. Diante da triste notícia, Isaac Araujo, irmão da cantora, usou as redes sociais para prestar apoio à irmã, destacando o quanto a bebê já era amada por toda a família.

Discreto, Isaac declarou seu carinho e solidariedade nesse momento difícil. "Sofia , mesmo sem ter te visto pessoalmente seu titio te ama muito!!! Você nos trouxe muita alegria enquanto você estava na barriga de sua mamãe. No dia 05/02/2025 você nos deixou, mas eu sei que agora você está em lugar muito melhor ao lado do nosso senhor Jesus.", iniciou o nutricionista.

"Minha irmã @lexa saiba que você é minha vida e eu te amo muito e estarei aqui sempre pra você. Você sabe que seu irmão não é bom com as palavras mas vamos passar por este momento juntos, te amo eternamente", finalizou ele.

Internada aos seis meses de gestação devido a um quadro de pré-eclâmpsia, Lexa deu à luz Sofia no dia 2 de fevereiro. No entanto, a bebê, que nasceu de um parto prematuro extremo, não resistiu e faleceu no dia 5 de fevereiro.

Família de Lexa pediu orações por Sofia no dia da morte da bebê

Na semana passada, a cantora Lexa e sua família surpreenderam os fãs com pedidos de orações por Sofia, primeira filha dela com Ricardo Vianna. Na época, os internautas pensaram que poderia ser o dia do nascimento da criança. Porém, nesta segunda-feira, 10, a artista revelou que aquele foi o dia da morte da bebê.

No dia 5 de fevereiro, Lexa fez um post nas redes sociais com a seguinte mensagem: “Gostaríamos de pedir uma corrente de oração… De todo o seu coração… Rezem pela Sofia”. Logo depois, Ricardo Vianna, noivo da cantora, disse: “Independentemente da sua religião, se puder, ore pela minha Sofia. Acredito que a fé move montanhas. Vamos com a gente nessa corrente, por favor”.

Além disso, a mãe da cantora, Darlin Ferrattry, também fez o seu pedido. “Eu imploro, peçam a Deus pela Sofia Vianna Araújo e pela Lexa”, escreveu.

