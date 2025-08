Irmão de Preta Gil relembra conversa com a cantora sobre câncer: 'Fiquei devastado'

Bem Gil compartilhou uma foto de Preta Gil com o sobrinho e relembrou uma conversa que eles tiveram após a doença se agravar

Bem Gil usou as redes sociais na noite desta quinta-feira, 31, para falar sobre a saudade que sente de sua irmã, Preta Gil (1974-2025), que morreu no último dia 20, nos Estados Unidos, em decorrência de um câncer.

O artista compartilhou em seu perfil oficial uma foto dela com o sobrinho no colo e relembrou da conversa que eles tiveram quando a cantora descobriu que a doença tinha se agravado. "Nossa irmã, amada! Quanta saudade já sentimos desse colo!", começou.

"Preta me ligou na véspera do show da Ana no circo voador em agosto passado pra contar do agravamento da doença e eu fiquei devastado, fui por ela mesma consolado e incentivado a ir pra montagem naquela tarde (foi com a Preta que toquei lá pela primeira vez em 2005). Na semana seguinte fui visitá-la em São Paulo e ela vibrava com o sucesso do show! Preta era assim!", acrescentou.

Depois, Bem contou sobre o show que ele e a esposa farão em Belém, no dia em que Preta Gil completaria 51 anos. "Quis o destino que o próximo show da Mãeana marcado pro dia do aniversário da Preta, 8 de agosto em Belém! Estaremos cantando e celebrando todo legado de amor que ela deixou em nossas vidas. Achei essa foto que tirei durante a turnê da família que ela inventou pra nós, a gente! Nesse dia saíamos da Dinamarca em direção ao marrocos, e sereno teve a sorte desse soninho!", finalizou.

Bela Gil comove ao homenagear Preta Gil

Bela Gil comoveu os seguidores das redes sociais ao prestar uma homenagem para a irmã, Preta Gil, que morreu no último domingo, 20, em decorrência de um câncer. No feed do Instagram, a apresentadora compartilhou várias fotos com a cantora, incluindo de quando elas eram mais novas, e também outros momentos em família e falou sobre a saudade que já está sentindo dela.

"E agora Pretinha tudo é saudade. Você tinha que ver o tanto de gente pausando a vida para falar de você, o tanto de mensagem e amor que nos cercou. Sua presença, sua liberdade, sua coragem. Quem aguenta ficar longe? Eu seguro em mim tudo que se parece com você. Que espetáculo crescer com seu apoio, você era mesmo minha alegria, nossa luz, e agora é tudo saudade", escreveu ela nas imagens. Veja!

