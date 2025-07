Irmão de Preta Gil reage ao ver homenagem para a cantora: 'Merece'

Irmão de Preta Gil, José Gil reage ao ver homenagem para a cantora na abertura de 'Vale Tudo'; artista enalteceu legado da artista

O irmão de Preta Gil, o musicista José Gil, reagiu ao ver a homenagem que a Globo fez para a cantora nesta segunda-feira, 21, em Vale Tudo. A emissora colocou a artista cantando a música da abertura da trama, e o herdeiro de Gilberto Gil e Flora Gil compartilhou seu orgulho pela irmã falecida.

Em seus stories da rede social, ele postou uma foto da televisão e escreveu: "Você merece todas as lembranças e homenagens nessa ida. Você será lembrada por todo seu amor, seu legado, sua liberdade. Inspiração para todos nós. Até para os caretas".

Ainda nesta segunda-feira, 21, o integrante do grupo 'Gilsons' resgatou o vídeo do dia em que Preta se apresentou ao lado do pai, Gilberto Gil, em um dos shows da turnê 'Tempo Rei', em São Paulo. Na ocasião, a cantora subiu ao palco e cantou a música 'Drão' junto com o veterano.

Quem é a mãe de Preta Gil? Conheça Sandra Gadelha

Filha de Gilberto Gil e Sandra Gadelha, a cantora Preta Gil morreu aos 50 anos de idade no domingo, 20. A mãe dela já perdeu dois filhos: Pedro e Preta. Relembre mais sobre a mãe da artista:

Sandra Gadelha se casou com Gilberto Gil em 1969 e eles tiveram três filhos: Pedro, Preta e Maria. Os dois foram juntos para o exílio em Londres e se separaram em 1980.

Pedro morreu em 1990 ao sofrer um acidente de carro no Rio de Janeiro. Agora, Sandra perde mais uma filha: Preta Gil, que morreu em decorrência do câncer. A mãe da cantora é irmã de Dedé Veloso, que foi a primeira mulher de Caetano Veloso. Ela foi a inspiração de Gilberto Gil para a música Drão, que traz o apelido dela no título.

