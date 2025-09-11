Ingrid Guimarães desabafa ao revelar ter sofrido abortos: 'Tentei até onde pude'

CARAS Brasil
Atualidades / Vida pessoal

Mãe de uma adolescente, a atriz Ingrid Guimarães relatou 'frustração' ao contar que sofreu dois abortos após o nascimento da primeira filha

por Rafaela Oliveira
Publicado em 11/09/2025, às 11h07

Ingrid Guimarães
Ingrid Guimarães - Foto: Reprodução / YouTube

A atriz Ingrid Guimarães abriu o coração ao falar sobre um assunto delicado envolvendo sua vida pessoal. Em entrevista ao quadro 'MaterniDelas', do 'PodDelas', a artista revelou que sofreu dois abortos espontâneos no passado. 

Segundo a famosa, seu desejo era ter um segundo filho para fazer companhia à primogênita, Clara, de 15 anos, fruto de seu relacionamento com René Machado. Ingrid ainda comentou sobre o impacto da chegada da menopausa e o momento em que caiu a ficha de que não conseguiria mais engravidar.

"Depois que dá um ano em que você para de menstruar, você pensa: 'Parei de ovular, de reproduzir. Não posso mais ter filhos'. Por mais que você não queira mais ter filhos, essa sensação de não poder ter é diferente, porque você sempre acha que pode mudar de ideia", relatou ela.

"No meu caso, eu tinha só uma filha, e tinha tentado ter outro filho. Depois da Clara, tentei ter outro filho, porque tenho irmãs e sou muito grudada nelas, então é super sério, para mim. Tentei ter outro filho e perdi, tentei de novo e perdi. Fiz uma inseminação [artificial] e não deu certo... então eu tinha um histórico. Tentei até os 43 anos", desabafou a atriz.

Por fim, Ingrid Guimarães explicou que, após os abortos espontâneos e a tentativa da inseminação artifical, ela decidiu interromper as tentativas: "Acho que tem que tentar, e eu tentei até onde pude. Parei de tentar aos 44, porque o casamento uma hora vira só isso. Eu tinha essa frustração do segundo filho, e a menopausa, para mim, trouxe esse sentimento de que não dava mais mesmo. Depois, a gente vê uma pessoa mais velha [conseguindo], como Cláudia Raia e Cássia Kis, e dá uma esperancinha", concluiu a artista.

Quem é o marido de Ingrid Guimarães? Conheça René Machado

Ingrid Guimarães é casada com o artista plástico René Machado. Os dois estão juntos desde 2006 e são pais de Clara, de 15 anos atualmente. Em entrevista ao videocast Desculpa Alguma Coisa, a atriz contou detalhes de como conheceu o amado.

"Conheci o René fazendo ‘Cócegas’ [peça], em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Fui fazer uma peça lá. O músico da minha peça, com quem eu ainda tinha um rolo, disse que tinha um amigo que tinha uma fazenda e ia fazer um almoço pra gente. Esse amigo estava andando de carro e com o cara que ia fazer almoço pra gente, o René estava atravessando a rua com o cachorro na hora e ele chamou", declarou ela.

"Ele sentou do meu lado, começou a contar uma história engraçada, comecei a achar ele divertido. Ele foi ver ‘Cócegas’ e ficou me azarando, mas eu tinha um casinho com o músico. René é ariano, quando ele quer um negócio… O músico perguntou, terminei com ele, chegamos no Rio, René foi visitar a família, marcou comigo, me beijou. Ficamos namorando um ano à distância", completou a atriz.

Leia também: Ingrid Guimarães desabafa sobre ser mãe de adolescente: 'Queria proteger'

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

