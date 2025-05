Ingrid Guimarães desabafa sobre ser mãe de adolescente: 'Queria proteger'

Em suas redes sociais, Ingrid Guimarães desabafou sobre as dificuldades de ser mãe de adolescente. A famosa é mãe de Clara, de 15 anos

Em suas redes sociais, Ingrid Guimarães sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de cinco milhões de seguidores, principalmente os momentos divertidos na criação da filha Clara, de 15 anos, fruto de seu relacionamento com Renê Machado. Recentemente, a humorista convenceu a filha a receber alguns amigos em casa, porém a situação saiu um pouco do controle.

"Vou falar uma coisa para vocês, deveria existir um manual de como ser mãe de adolescente. Eu convenci a minha filha a fazer uma resenha aqui em casa hoje porque eu não quero que ela saia. Ela queria sair para uns lugares, a cidade está lotada, cheia de gente na rua, está tudo engarrafado... Então, o que eu fiz? Convenci ela a vir fazer aqui em casa uma resenha com as amigas. Ela não queria. Eu falei: 'Filha, fica em casa'. Só que eu estou achando que é um negocinho para oito pessoas, virou 20. Aí eles falam assim: 'Deixa que a gente resolve, mãe. A gente compra'. Aí, você acha que dá para confiar, né gente? Está na hora de ter autonomia, vai resolver tudo sozinha. Vou mostrar para vocês o que elas compraram para 20 pessoas", disse Ingrid, mostrando que a filha comprou apenas alguns pacotes de amendoim.

A famosa tentou resolver a situação e ainda levou bronca. "O que eu fiz? Pedi delivery de cachorro quente. O que eu levei? Esporro. Por que? Porque é mico comer em resenha. Mas gente, se eu compro um biscoito para cada pessoa, para cada adolescente desse, eu não posso oferecer cachorro quente. Aí a pessoa chega em casa e conta para a mãe que na casa da Clara não tinha comida, a mãe pensa o que de mim? 'A Ingrid é pão dura, não comprou comida'. Se eu compro comida, é mico, se eu não compro comida, eu sou mal falada no mercado das mães. Eu não estou entendendo, gente".

Por fim, Ingrid afirmou que teve que sair de casa com o marido para que a adolescente tivesse mais privacidade com os amigos. "E eu não posso nem aproveitar o cachorro quente que sobrou porque eu vou ter que sair de casa, estou inventando um jantar romântico do nada querendo estar em casa descansando. Isso tudo porque eu queria proteger uma adolescente para ela não sair de casa. Agora quem é que me protege? Caí em uma roubada, gente", encerrou, com bom humor.

Vingança

A atriz Ingrid Guimarães, de 52 anos, compartilhou nas redes sociais uma conversa com a filha Clara, de 15, fruto do casamento com Renê Machado, e divertiu amigos e internautas. A humorista publicou um print do bate-papo em que se 'vinga' de uma ignorada da jovem.

"Aquele fim de semana básico de mãe de adolescente. Em homenagem ao dia do filho. Mano, me vinguei!", escreveu Ingrid na legenda do post. Na primeira imagem, a artista envia mensagens para a filha, mas não recebe resposta. . "Filha, cadê você? Dê notícias... Clara, me respondee! São quase 16h da tarde. Claraaaaaa!". A artista liga duas vezes para a filha, que não atende. "Você tem mãe, sabia? Estou indo te buscar".

Mais de uma hora depois, Clara finalmente responde: "Mano". Na imagem seguinte, Ingrid decide revidar e também não responde: "Mãe?? Cadê você?", escreve a jovem. Em seguida, Clara tenta contato com três ligações, mas não obtém resposta. "Ferrou, me esqueceu. Atendeee. Mãeee", continua escrevendo. Minutos depois, Ingrid retorna e finaliza a “vingança”: "Mano", responde, imitando a filha.

