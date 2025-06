Influenciadora morre após luta contra distúrbio que a deixou com 22 kg

A influenciadora turca e estrela de reality show Nihal Candan faleceu aos 30 anos devido a complicações da anorexia

[ALERTA GATILHO: Este texto contém informações sensíveis sobre anorexia. Caso precise de ajuda, procure um profissional. O Programa de Tratamento de Transtornos Alimentares (Protal), do SUS, oferece apoio psicológico gratuito]

A influenciadora turca Nihal Candan, de 30 anos, morreu após lutar contra um grave distúrbio alimentar. Estrela do reality show de moda 'Bu Tarz Benim', a jovem, que chegou a pesar 22,5 kg, não resistiu às complicações da anorexia e acabou falecendo no hospital.

Os médicos responsáveis pelos cuidados de Nihal durante a internação já haviam informado à família que, caso ela sofresse uma parada cardíaca, não seria possível reanimá-la. Nihal estava hospitalizada desde o início de junho para passar por um tratamento.

A jovem chegou a nomear um tutor legal para tomar as decisões durante o processo dentro da unidade de saúde, uma vez que ela já não tinha mais condições de responder por si mesma. Na época da internação, Bahar, irmã da influenciadora, fez um desabafo a respeito do quadro de saúde da moça.

" Minha irmã foi levada ao hospital, ela tem anorexia - façam alguma coisa, minha irmã está morrendo. Espero que vocês possam sentir remorso por caluniar uma jovem dessa forma e arruinar a vida dela", lamentou a familiar de Nihal.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nihal Candan (@nihalcandann)

