Causa da morte de Jesus Guerrero, cabeleireiro de Kylie Jenner, é revelada

Conhecido por trabalhar com várias celebridades como Kylie Jenner e Jennifer Lopez, o cabeleireiro Jesus Guerrero morreu aos 34 anos

A causa da morte do cabeleireiro Jesus Guerrero, conhecido por trabalhar com celebridades como Kylie Jenner, Katy Perry e Jennifer Lopez, foi revelada nesta segunda-feira, 2.

Segundo informações do site TMZ, o Departamento de Médico Legista do Condado de Los Angeles informou que ele morreu em decorrência de uma pneumonia severa, agravada por um sistema imunológico enfraquecido. Além disso, o relatório apontou presença do fungo Cryptococcus neoformans, comum em quadros de infecção. A morte foi considerada de causa natural.

Desde setembro de 2024 Guerrero, que tinha 34 anos, já apresentava sinais de que não estava bem, mas decidiu manter a agenda de trabalho. No dia 21 de fevereiro, ele deu entrada em um hospital de Los Angeles após relatar mal-estar e morreu no dia seguinte.

Na ocasião, a família descreveu a morte como "repentina e inesperada". Diversas famosas prestaram homenagens emocionadas, e Kylie Jenner custeou o traslado do corpo para Houston, no Texas, e os custos do funeral.

Jennifer Lopez lamenta morte precoce de seu cabeleireiro

A cantora Jennifer Lopez prestou uma homenagem emocionante a Jesus Guerrero, seu cabeleireiro. Por meio das redes sociais, a artista publicou uma foto em preto e branco do amigo e lamentou sua partida tão precoce.

"Não é nenhuma surpresa que sua mãe lhe deu o nome de Jesus. Você era gentil, gentil e amoroso, quieto e modesto, mas tão poderoso, e sua presença era sentida no minuto em que você entrava em qualquer lugar. Você nunca exigiu os holofotes. Você nunca precisou fazer barulho para ser reconhecido, seu coração e seu talento fizeram isso tão facilmente quanto sua arte", iniciou Jennifer na legenda.

"Tenho tido dificuldade em juntar as palavras nos últimos dias. A verdade é que ainda estou em choque que uma vida tão linda e jovem tenha chegado ao fim. Parece sem sentido e injusto. Sei que sua família está de coração partido, assim como eu e todos os outros que o conheceram. Seu espírito mudou para a próxima fase além desta vida, mas sei que onde quer que você esteja, há beleza e luz. E a beleza e a luz que você deixou aqui viverão para sempre. Descanse em paz, doce anjo...", completou a cantora. Confira!

Leia também:Youtuber Otávio Ugá lamenta morte da esposa após descoberta de câncer raro