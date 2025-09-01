CARAS Brasil
  2. Influenciadora morre ao lado do marido e dos dois filhos
Atualidades / Luto

Influenciadora morre ao lado do marido e dos dois filhos

A influenciadora digital Esmeralda Ferrer Garibay, de 32 anos, foi encontrada sem vida ao lado do marido e dos dois filhos

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 01/09/2025, às 22h15

Esmeralda Ferrer Garibay
Esmeralda Ferrer Garibay - Foto: Reprodução / Instagram

A influenciadora digital Esmeralda Ferrer Garibay morreu aos 32 anos de idade. O corpo dela foi localizado dentro de um carro abandonado ao lado do marido, de 36 anos, e dos dois filhos, de 13 e 7 anos.

De acordo com o site da revista People, os quatro corpos estavam embrulhados em plástico dentro de uma caminhonete no México. O carro foi encontrado em uma oficina mecânica e três homens foram presos, mas liberados depois de falta de ligação com o crime. A polícia local segue investigando sobre como as mortes aconteceram.

Esmeralda tinha mais de 40 mil seguidores no TikTok, no qual produzia conteúdo sobre estilo de vida e viagens. A última publicação dela foi feita no dia 7 de agosto.

Morte de ator

O ator Terence Stamp morreu aos 87 anos de idade no dia 17 de agosto de 2025. A morte dele foi confirmada pela família em um comunicado oficial à Reuters.

Ele deixa uma obra extraordinária, tanto como ator quanto como escritor, que continuará a tocar e inspirar as pessoas por muitos anos. Pedimos privacidade neste momento triste”, afirmaram.

Terence Stamp nasceu em Londres, Inglaterra, em 1938. Ele descobriu que queria ser ator quando ganhou sua primeira TV aos 17 anos. Porém, ele não teve o incentivo da família. Anos depois, ele estudou na Academia de Arte Dramática Webber Douglas e começou a atuar no teatro. A estreia no cinema aconteceu em Billy Budd, de 1962, que rendeu uma indicação ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante. “Quando comecei a fazer o filme, algo incrível aconteceu porque eu simplesmente descobri isso, era como se eu soubesse como fazer. Era algo natural para mim. Tudo o que era novo, eu entendia instantaneamente”, declarou.

Na década de 1970, ele parou de conseguir novos trabalhos e foi viajar pelo mundo até que recebeu uma mensagem para atuar no filme Superman.

Em 1994, ele interpretou uma mulher trans no filme Priscilla - A Rainha do Deserto e foi muito elogiado por sua atuação, sendo que foi indicado ao Globo de Ouro e ao Bafta. Ao longo de sua carreira, ele fez diversos filmes para o cinema e poucas aparições na TV.

Em sua vida pessoal, o ator foi casado com Elizabeth O’Rourke de 2002 a 2008.

