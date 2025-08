Influenciadora Bella Longuinho compartilha antes e depois da transição de gênero; veja

A influenciadora Bella Longuinho usou as redes sociais nesta sexta-feira, 1, para mostrar o antes e o depois de seu corpo após a transição de gênero

A influenciadora digital Bella Longuinhousou as redes sociais nesta sexta-feira, 1, para mostrar o antes e o depois de seu corpo após a transição de gênero e cirurgias de feminização. No vídeo compartilhado, ela apareceu dançando nos dois momentos diferentes de sua vida.

Na legenda da publicação, ela falou sobre a mudança que encarou: "Vocês imaginavam?", disse ela ao compartilhar o registro. No vídeo, ela complementou: "Quem diria que esse menino se tornaria essa mulher".

Quem é Isabella Longuinho?

A influencer fitness Zé Longuinho anunciou, em abril, sua transição de gênero e passou a se identificar como mulher trans, adotando o nome Isabella Longuinho. Aos 23 anos, a criadora de conteúdo compartilhou a novidade por meio das redes sociais.

Isabella ganhou notoriedade em 2021, quando viralizou ao dançar a música No Chão Novinha, de Anitta e Pedro Sampaio, usando apenas uma sunga em meio à neve dos Alpes Suíços. Desde então, Isabella acumulou mais de 2 milhões de seguidores no Instagram e no TikTok, onde costuma compartilhar vídeos de treinos, coreografias e conteúdos bem-humorados.

Na publicação em que anunciou sua transição, Isabella escreveu: “Hoje, com todo carinho do mundo, me despeço do nome Zé Longuinho. Um nome que foi tão importante para mim, mas com o qual eu não me identifico mais. Chegou o momento dela, da Isabella.” As informações são do jornal O Globo.

Médica explica procedimento de Bella Longuinho no bumbum

Em entrevista à CARAS Brasil, a cirurgiã plástica Heloise Manfrim falou sobre harmonização no bumbum que a jovem realizou. Ela, que já havia colocado 80 ml de ácido hialurônico nos glúteos, colocou mais 20 ml da substância na região. De acordo com a médica, basicamente existem três opções para a harmonização do bumbum. Leia mais aqui!

