Médica comenta cirurgia da influenciadora Malu Borges: ‘É preciso avaliar com precisão’

Uma semana após ter se submetido a uma cirurgia plástica no nariz, a influenciadora digital Malu Borges (35) surpreendeu seus seguidores ao revelar o resultado da rinoplastia. “Estou apaixonada, achei que ficou supernatural”, relatou a famosa, que também disse que sempre gostou do nariz, mas sabia que tinha coisas para melhorar nele. Mas vale a pena investir em uma cirurgia plástica nesses casos? Em entrevista à CARAS Brasil, a cirurgiã plástica Heloise Manfrim fala sobre o assunto.

“O refinamento estético é totalmente diferente de uma transformação radical. Hoje, muitos pacientes não buscam grandes mudanças, mas sim ajustes sutis que valorizem seus traços naturais. Esse tipo de demanda reflete uma nova relação com a estética, baseada na aceitação da própria identidade, com intervenções pontuais que aprimoram a harmonia facial sem descaracterizar o paciente. A cirurgia plástica, nesse contexto, tem um papel de escultura refinada — ela não apaga quem a pessoa é, mas realça o que ela já tem de bonito”, diz a médica, que é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP).

A especialista explica que a tendência por resultados discretos e harmônicos tem sido cada vez mais valorizada na cirurgia plástica, em cirurgias faciais e corporais. Mais especificamente sobre a rinoplastia, ela ressalta que o conceito de um “nariz padrão” é equivocado. “Não existe um modelo único de nariz ideal. O mais importante é que o novo formato esteja em sintonia com os traços individuais do rosto, promovendo equilíbrio e naturalidade”, afirma.

Malu até comentou que o profissional escolhido para realizar a cirurgia plástica não pediu referência e fez suas vontades personalizadas. “Características como tipo de pele, estrutura óssea e cartilaginosa e fatores genéticos tornam impossível replicar um nariz de outra pessoa com exatidão. O planejamento cirúrgico deve levar em conta todas essas variáveis. O paciente pode, sim, trazer inspirações, mas o cirurgião precisa avaliar com precisão o que realmente se encaixa na anatomia e proporções daquele rosto”, orienta Heloise.

Ela destaca que o papel do médico vai além da técnica: envolve também aconselhar sobre expectativas realistas com o objetivo de realçar a beleza que o paciente já tem. “Em alguns casos, a queixa estética pode nem estar relacionada diretamente ao nariz. Pode ser o tamanho do queixo, por exemplo. Por isso que a consulta e a avaliação médica são tão importantes”, destaca a cirurgiã plástica.

E, para quem busca evitar exageros, ela sugere analisar o portfólio do profissional, especialmente pelas redes sociais, e, se possível, conversar com pacientes que já passaram pelo procedimento. “Esses cuidados ajudam a garantir um resultado mais alinhado com as expectativas do paciente, mantendo a naturalidade e a estética personalizada”, finaliza.

‘ALGUMAS COISAS QUE PODERIAM MELHORAR’

A rinoplastia de Malu Borges foi revelada em um vídeo publicado em seu canal do YouTube, onde ela apareceu ainda com os curativos do procedimento e no hospital. No vlog, a famosa contou que essa era uma vontade antiga e estava "na lista de coisas que faria em algum momento de sua vida".

Pensando em uma futura gravidez, a influenciadora resolveu fazer a rinoplastia porque "tinha uma brecha". "Sempre gostei do meu nariz, sempre achei ele ok, mas também sabia que tinha algumas coisas que poderiam melhorar", confessou.

A influenciadora digital Malu Borges - Foto: Reprodução/YouTube

