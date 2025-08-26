Hugo Souza, goleiro do Corinthians, pede a namorada em casamento com surpresa romântica

O goleiro do Corinthians, Hugo Souza, surpreendeu a namorada, Rauany Barcellos, com um pedido de casamento especial. Veja!

O goleiro do Corinthians, Hugo Souza, que também foi convocado para os últimos jogos da Seleção nas Eliminatórias da Copa do Mundo, surpreendeu a namorada, Rauany Barcellos, com um pedido de casamento especial. O momento foi compartilhado nas redes sociais nesta segunda-feira, 25.

No vídeo, o jogador aparece conduzindo a amada de olhos vendados até o quarto do casal, decorado com pétalas de rosas, balões em formato de coração e buquês. Sobre a cama, a mensagem “Marry me?” (casa comigo?) feita com rosas vermelhas e brancas completava o cenário. Ao retirar a venda, Rauany se deparou com Hugo já de aliança em mãos.

“Estou pronta”, escreveu ela. “O dia mais feliz da minha vida! Hoje tive a certeza que Deus me ouve! Ele ouve absolutamente tudo. Ele é vivo! Toda honra e glória a Ele”, completou ao compartilhar os registros do dia especial.

Vale lembrar que o casal assumiu o relacionamento em março deste ano, quando o goleiro celebrou o título do Campeonato Paulista com o Corinthians. O beijo no gramado marcou a primeira aparição pública do casal.

Já em agosto, Rauany revelou aos seguidores que havia passado por uma perda gestacional de gêmeos que esperava com Souza. Ela contou que viveu momentos de silêncio e solidão após a perda, descrevendo em detalhes a sensação de deixar a maternidade sem os filhos que esperava.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por RAUANY BARCELLOS🦋 (@rauanybarcelloss)

Convocação

A felicidade do jogador foi em dose dupla: além de ter o pedido de casamento aceito, ele comemorou sua convocação para a Seleção Brasileira. O casal acompanhou o anúncio pelo celular, em um restaurante, quando o nome do atleta foi citado. A reação veio na hora, com abraços e lágrimas que marcaram a cena registrada e compartilhada por Rauany, que ainda destacou a força do noivo diante do momento delicado que enfrentaram recentemente.

“Em pensar que da última vez, o cenário era outro. Estávamos curtindo a deliciosa notícia da nossa gravidez e de repente nosso mundo desabou. E ainda assim, você foi forte, se manteve centrado, focado, mantendo seu profissionalismo enquanto nosso coração sangrava”, escreveu Rauany.

A influenciadora ainda exaltou a resiliência do atleta: “Você não me soltou nem por um dia. Ninguém percebeu, ninguém notou, você se manteve o mesmo profissional, excelente no que faz.”

