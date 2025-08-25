Hugo Souza vive emoção em convocação após perder filhos gêmeos

Convocação do goleiro do Corinthians, Hugo Souza, emociona durante período de luto após perda de gêmeos com Rauany Barcellos

Após semanas de dor pela perda de gêmeos, Hugo Souza e a namorada, Rauany Barcellos, viveram um momento de emoção nesta segunda-feira, 25. O goleiro do Corinthians foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para defender a Seleção Brasileira nos jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

O casal assistia ao anúncio pelo celular, em um restaurante, quando o nome do atleta foi revelado. A reação foi imediata, com abraços e lágrimas marcando a cena, registrada e compartilhada por Rauany. Ela destacou a força do jogador diante do momento delicado que enfrentaram recentemente.

“Em pensar que da última vez, o cenário era outro. Estávamos curtindo a deliciosa notícia da nossa gravidez e de repente nosso mundo desabou. E ainda assim, você foi forte, se manteve centrado, focado, mantendo seu profissionalismo enquanto nosso coração sangrava”, escreveu Rauany.

A influenciadora ainda exaltou a resiliência do atleta: “Você não me soltou nem por um dia. Ninguém percebeu, ninguém notou, você se manteve o mesmo profissional, excelente no que faz.”

Sobre a gravidez

No último dia 9, ela havia usado as redes sociais para falar pela primeira vez sobre o aborto espontâneo. A modelo contou que viveu momentos de silêncio e solidão após a perda, descrevendo em detalhes a sensação de deixar a maternidade sem os filhos que esperava.

“Essa é a primeira vez que sinto vontade de dividir a maior dor da minha (nossa) vida. Ainda tento me acostumar e fazer amizade com o silêncio desde quando o conheci naquela maternidade cheia de vida, em que nós saímos com um vazio avassalador que passou a fazer parte da minha rotina”, relatou.

Ela explicou que decidiu compartilhar o relato para encorajar outras mulheres que passaram por situação semelhante: “Não compartilho dessa MINHA dor para que ela seja esquecida, mas para que ela EXISTA. Porque eles existiram. Porque eu existo depois deles. E, porque o amor que ficou é tão real quanto a dor.”

Hugo Souza e Rauany assumiram o namoro em março deste ano, quando o goleiro celebrou o título do Campeonato Paulista com o Corinthians. O beijo no gramado marcou a primeira aparição pública do casal.

