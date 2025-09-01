CARAS Brasil
  2. Gustavo Mioto revela que será tio pela primeira vez
Atualidades / Família

Gustavo Mioto revela que será tio pela primeira vez

Antes de ir para o chá revelação, o cantor sertanejo Gustavo Mioto anuncia a vinda de seu primeiro sobrinho, e afirma: "Tô feliz"

Giovanna F Campos
por Giovanna F Campos
[email protected]

Publicado em 01/09/2025, às 20h33 - Atualizado às 21h05

Gustavo Mioto
Gustavo Mioto - Foto: Reprodução / Instagram

O cantor Gustavo Mioto anunciou nesta segunda, 1, em suas redes sociais que vai ser tio. O artista publicou que estava a caminho para o chá revelação do primeiro filho de sua irmã, e ainda afirmou ser o único que sabia o sexo do novo membro da família.

O sertanejo afirmou estar muito empolgado para a chegada do novo sobrinho. “Dia de chá revelação, e só eu sei o resultado, tô indo contar pra minha família o que vem aí! Tô feliz. Cumprirei com os meus deveres de estragar a criança da minha irmã dando tudo que ela quiser na hora que ela quiser pra irritar minha irmã. MiotoTerapia desde criança”, relatou o artista.

Em sua publicação, o artista apareceu com uma camiseta que definia o significado da palavra “tio”. “Aquele que ama como um pai; que guarda segredos como um irmão; que dá conselhos como um verdadeiro amigos”, dizia a vestimenta.

Mãe de Gustavo Mioto comenta sobre término do filho

Com os novos rumores sobre a vida amorosa de Ana Castela, o seu término com Gustavo Mioto voltou a ser repercutido nas redes. Em meio aos boatos e comentários de fãs, Jussara Mioto, mãe do artista, resolveu se pronunciar.

Não se trata de escolher lados, criticar um ou outro… Não deu certo, vida que segue, que sejam felizes, cada um com suas escolhas! Não se julga o que não se sabe de fato”, comentou a mãe de Gustavo, após o jornalista Lucas Pasin comentar sobre o fim do relacionamento dos sertanejos em publicação.

Ana Castela e Gustavo Mioto tentaram voltar o namoro. Mas é aquela coisa, tem uma hora que ou a coisa vai para um lado ou é melhor mesmo dar o ‘assunto como encerrado’ para evitar o sofrimento. Ainda mais quando ele percebeu que o foco dela não estava nele, né?”, disse o jornalista nas redes sociais.

Leia também: Gustavo Mioto revela se sentiu ciúme de suposto affair de Ana Castela e Zé Felipe

Giovanna F Campos

Giovanna F Campos é estudante de jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, apaixonada por entretenimento e literatura.

