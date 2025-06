Graciele Lacerda faz novo desabafo sobre não conseguir amamentar: 'A gente se sente menos mãe'

A influenciadora Graciele Lacerda fez um novo desabafo sobre a amamentação de Clara, de cinco meses, sua filha com o cantor sertanejo Zezé Di Camargo

A influenciadora digital Graciele Lacerda fez um novo desabafo sobre a amamentação de Clara, de cinco meses, sua filha com o cantor sertanejo Zezé Di Camargo. Após compartilhar que não conseguiu alimentar a pequena por muito tempo, ela agradeceu o apoio que recebeu dos fãs nesta quinta-feira, 5.

"Muitas também não conseguiram e passaram por essa angústia que eu passei. A gente se sente menos mãe, mas passa. Estou bem agora. Já passou toda a minha angústia e tristeza de não ter conseguido amamentar por mais tempo a Clara", falou a influenciadora.

"É passado, já superei, estou bem e não penso nisso mais. É claro que há momentos em que vem aquela vontade e dá uma saudade de vê-la no meu peito. Ainda sinto isso, mas estou bem mais tranquila e conformada com tudo que aconteceu", disse ela.

O que Graciele Lacerda disse sobre amamentação de Clara?

No vídeo compartilhado nas redes sociais, Graciele expôs as dificuldades que enfrentou para amamentar Clara, que nasceu antes do tempo, pesando apenas 2,3 kg. "Ela não tinha muita força para sugar o meu peito, então o meu leite demorou cinco dias para descer... Em casa começou todo o processo para eu ter leite. Meu leite desceu, graças a Deus, fiquei super feliz. Eu não tive aquele leite de vazar, eu tinha leite, meu peito ficava cheio, mas não ao ponto de eu ter que ficar colocando negócio para não vazar, mas eu consegui dar mamar para a Clara", contou.

Depois de um mês, ela contou que começou a fazer translactação (técnica usada para ajudar na alimentação do bebê através de uma sonda), além da ordenha, tudo isso para estimular a produção de mais leite. "É cansativo, mas foi a forma que a gente achou para ela aumentar a sucção. E era livre demanda, então a hora que ela quisesse o peito eu dava. Além disso, eu entrei com medicamento, eu tomei chá, fitoterápicos para poder aumentar. Eu fiz de tudo (...)", contou ela, que depois de quase dois meses nesse processo, aumentou a produção do leite.

Em seguida, Graciele contou que com quase três meses o seu leite começou a diminuir, então ela precisou entrar com a fórmula na mamadeira esporadicamente. "Vou dando enquanto eu tiver leite, mesmo sendo pouquinho, vou dar até a última gota", contou.

Leia também:Filha de Graciele Lacerda rouba a cena com caras e bocas divertidas

Confira o vídeo completo: