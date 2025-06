Graciele Lacerda comove ao falar sobre a amamentação da filha: 'Eu fiz de tudo'

A influenciadora digital Graciele Lacerda abriu o coração e contou os desafios que enfrentou na amamentação de sua filha, Clara

Graciele Lacerda usou as redes sociais na noite desta quarta-feira, 4, para dar detalhes sobre o processo de amamentação de Clara, de cinco meses, sua filha com o cantor sertanejo Zezé Di Camargo.

Após dar detalhes sobre o parto da herdeira, a influenciadora digital confessou que demorou para falar sobre o assunto porque não estava preparada. Ela explicou que apesar de sempre ter compartilhado sobre o seu desejo de amamentar, não conseguiu fazer isso por muito tempo.

"Hoje, compartilho com vocês a minha jornada de amamentação com a Clara. Foram muitas etapas, muitos aprendizados e, claro, muitos desafios. A maternidade é linda, mas também é cheia de momentos que só nós, mulheres, sabemos o quanto exigem de força, paciência e entrega. Esse vídeo é o meu relato sincero, para todas as mães e mulheres que passam ou já passaram por isso. Pra dizer que não estamos sozinhas. Cada processo é único e tudo bem não ser perfeito, o que importa é o amor, o vínculo e a coragem de seguir em frente a cada dia. Se você está nessa fase, que meu relato possa te acolher de alguma forma. Juntas, somos mais fortes", escreveu ela na legenda.

No vídeo, Graciele expôs as dificuldades que enfrentou para amamentar Clara, que nasceu antes do tempo, pesando apenas 2,3 kg. "Ela não tinha muita força para sugar o meu peito, então o meu leite demorou cinco dias para descer... Em casa começou todo o processo para eu ter leite. Meu leite desceu, graças a Deus, fiquei super feliz. Eu não tive aquele leite de vazar, eu tinha leite, meu peito ficava cheio, mas não ao ponto de eu ter que ficar colocando negócio para não vazar, mas eu consegui dar mamar para a Clara", contou.

Depois de um mês, ela contou que começou a fazer translactação (técnica usada para ajudar na alimentação do bebê através de uma sonda), além da ordenha, tudo isso para estimular a produção de mais leite. "É cansativo, mas foi a forma que a gente achou para ela aumentar a sucção. E era livre demanda, então a hora que ela quisesse o peito eu dava. Além disso, eu entrei com medicamento, eu tomei chá, fitoterápicos para poder aumentar. Eu fiz de tudo (...)", contou ela, que depois de quase dois meses nesse processo, aumentou a produção do leite.

Em seguida, Graciele contou que com quase três meses o seu leite começou a diminuir, então ela precisou entrar com a fórmula na mamadeira esporadicamente. "Vou dando enquanto eu tiver leite, mesmo sendo pouquinho, vou dar até a última gota", contou.

"Todo esse processo foi muito difícil para mim porque eu não queria que meu leite secasse . Eu fiz de tudo para o meu leite aumentar, e todo esse processo que eu entrava era sofrido para mim", disse ela, que a partir disso passou a trabalhar na sua cabeça que o importante era a saúde da filha, mesmo se não conseguisse mais amamentar. "Eu não podia ser egoísta. Era uma coisa que eu queria, mas dependia dela também. Ai eu fui aceitando todo o processo", revelou, contando que chorava muito quando a filha buscava seu peito e não saia uma boa quantidade de leite. "Eu consegui dar o leite materno para ela até quase quatro meses ... Eu dei até onde eu pude, graças a Deus eu consegui amamentar até quase quatro meses. Fiz de tudo, tentei de tudo", ressaltou.

"Eu sei que muitas mães às vezes também passam por isso, quer amamentar e às vezes não tem, não dá leite. Eu tenho que agradecer a Deus por ter conseguido ter tido esse momento com a minha filha, de ter dado o peito para ela, ter dado mama para ela e aceitar que isso é um processo e o que importa hoje é que a Clara tá gordinha, se desenvolveu muito e é isso que importa. Esse ciclo da amamentação se encerrou...", finalizou.

