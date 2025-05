Filha de Graciele Lacerda rouba a cena com caras e bocas divertidas

A influenciadora digital Graciele Lacerda explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar fotos encantadoras da filha, Clara

Graciele Lacerda derreteu o coração dos seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 8, ao compartilhar novas fotos de Clara, de quatro meses, sua filha com Zezé Di Camargo.

Nos Stories, a influenciadora publicou uma montagem com quatro cliques da pequena, que aparece usando um look rosa com uma tiara de laço. Nas imagens, Clara posa dentro de um cesto, fazendo caras e bocas que encantaram os fãs.

Graciele sempre divide cliques encantadores da herdeira com os fãs, e na última segunda-feira, 5, a influencer encantou ao postar registros combinando um look com a menina. Para a ocasião, mãe e filha surgiram usando roupas de treino. "O primeiro look mãe e filha a gente nunca esquece… e não poderia ser diferente! Look de academia combinando com a minha pequena, porque ser inspiração começa dentro de casa. Que a gente siga juntas, com saúde, movimento e muito amor", escreveu ela na legenda.

Graciele Lacerda realiza sonho com a maternidade

Com a chegada de Clara, Graciele Lacerda realizou um grande sonho: a maternidade. Entre aprendizados e desafios, a influenciadora digital conta ao especial de Dia das Mães da CARAS Brasil que sua vida se transformou, e não esconde a emoção em celebrar a data pela primeira vez.

"A maternidade mudou meu olhar sobre a vida. Valorizo o que realmente importa, deixei de me preocupar com pequenas coisas que antes me incomodavam", diz ela. "Ser mãe me trouxe uma nova perspectiva, mais leve, madura e cheio de amor", ressalta.

A esposa de Zezé Di Camargo engravidou através de Fertilização In Vitro (FIV) devido à vasectomia do cantor. Porém, não foi tão simples — ela passou por seis tentativas, além de um processo que incluiu coleta de óvulos e tratamento hormonal. Veja a entrevista completa!

