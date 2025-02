Graciele Lacerda atualiza o estado de saúde de seu cachorro após acidente

O animal da influencer Graciele Lacerda foi atingido pela hélice de um helicóptero que pousava na fazenda de seu esposo, o cantor Zezé Di Camargo

A influenciadora Graciele Lacerda, esposa do cantor sertanejo Zezé Di Camargo, atualizou os seus seguidores em seu perfil no Instagram nesta quinta-feira, 27, sobre o estado de saúde do seu cachorro, Nescau . Isso porque, nesta quarta-feira, 26, o animal foi atingido pela hélice da cauda de um helicóptero que pousava na Fazenda É o Amor, onde ela está com a família .

"O corte que pegou aqui (no maxilar) quebrou um osso. Hoje, às 17h, ele entrou em cirurgia para reparar esse pedacinho que quebrou, mas vai dar tudo bem. Ele está bem, estável, comendo comidinha pastosa para não forçar. Vamos orar para dar tudo certo e voltar para cá logo. Ele faz uma falta", disse.

E explicou que o acidente poderia ter sido pior se o helicóptero não estivesse quase pousando. "A sorte é que o helicóptero estava quase o chão e a hélice estava quase parando já. Ele pulou na hélice da cauda que estava quase parando. A ponta pegou no rostinho dele", explicou.

Cirurgia

Mais cedo, Graciele disse que, apesar de sempre prenderem os animais durante os pousos, eles não sabiam sobre a outra aeronave que estava a caminho. Eles conseguiram pegar o cachorro, mas ele fugiu e se machucou na hélice localizada na cauda do helicóptero.

"A ponta da hélice pegou no rostinho dele e fez um corte. Ontem à noite, o veterinário me falou que ele quebrou um ossinho. Eles sedaram o Nescau para fazer a radiografia e viram que tinha um osso quebrado aqui. Então, ele vai entrar em cirurgia hoje à tarde para reparar esse pedaço que quebrou", relatou.

O que aconteceu?

Nesta quarta-feira, 26, Graciele deu detalhes do acidente. "O Nescau sempre fica doido quando vê um helicóptero, e ele ficou pulando, então tiraram ele. A sorte é que o helicóptero já tinha descido e a hélice estava começando a parar. O Nescau foi e voltou sem ninguém ver e, quando foi pular, um pedaço da hélice pegou no rostinho dele. E foi um barulhão. Ele caiu no chão com tudo, e acharam até que ele tinha morrido. Pegaram ele, e quando eu fiquei sabendo, saí correndo. Tinha muito sangue na cara dele, e isso me assustou muito. Comecei a tremer, abri a boca e comecei a chorar", recordou.

