Goleiro do Bayern de Munique anuncia morte de filho de seis anos

O goleiro Sven Ulreich, do Bayern de Munique, usou as redes sociais para dividir uma triste notícia com o público: a morte de seu filho, Len, de seis anos. O pequeno faleceu há algumas semanas, mas a informação foi confirmada pelo jogador dos Bávaros nesta sexta-feira, 1.

"É com profunda tristeza que anunciamos que nosso filho Len faleceu há algumas semanas após uma longa e grave doença. Juntos com nossa filha, estamos tentando voltar à nossa vida passo a passo", escreveram Ulreich e sua esposa, Lisa, em uma publicação conjunta nas redes sociais.

E continuaram: "A decisão de tornar isso público agora é incrivelmente difícil para nós. Entretanto, é um passo importante para nós, como família, para criar clareza no nosso ambiente e também para o olhar público. Pedimos gentilmente que se abstenham de fazer mais perguntas ou declarações".

Segundo o portal ge, Len nasceu três anos após a chegada de Ulreich ao Bayern de Munique. O goleiro defende o clube alemão desde 2015. Reserva de Manuel Neuer, ele já disputou 103 partidas e conquistou 20 títulos pela equipe.

Outra morte abalou o mundo do futebol

Ex-goleiro do Santos, Julio Sérgio Bertagnoli usou as redes sociais no domingo, 27, para anunciar a morte de seu filho, Enzo, de apenas 15 anos. O adolescente lutava contra um tumor cerebral.

O Santos, time onde Julio atuou por dois anos, prestou uma homenagem ao filho do ex-atleta e lamentou a partida precoce do jovem: "O Santos Futebol Clube lamenta profundamente o falecimento de Enzo Bertagnoli, filho do nosso inesquecível goleiro Julio Sérgio, que honrou o Manto Sagrado entre os anos de 2002 e 2004", iniciou o clube paulistano.

"O querido Enzo nos deixou neste domingo, em decorrência de um câncer que vinha enfrentando. Muita força aos familiares e amigos do Enzo. Sintam-se abraçados neste momento tão difícil. A nação santista está com vocês!", completaram.

