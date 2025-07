Ex-goleiro do Santos, Julio Sérgio agradece mensagens de apoio após morte do filho

Filho do ex-goleiro Julio Sérgio, Enzo faleceu aos 15 anos após lutar contra um tumor cerebral: 'Sempre em nossos corações'

Ex-goleiro do Santos, Julio Sérgio Bertagnoli usou as redes sociais na quarta-feira, 30, para agradecer as mensagens de carinho e apoio que a família tem recebido após a morte do filho, Enzo. O jovem faleceu aos 15 anos após lutar contra um tumor cerebral.

Julio Sérgio repostou em seu perfil uma homenagem feita pelo clube AS Roma nos últimos dias e contou que a sociedade tem se feito presente em meio a difícil perda do filho. O atleta ainda ressaltou que Enzo estará sempre presente na memória de todos que o conheciam.

"Pela primeira vez na vida, não sei o que dizer… Enzo nasceu em Roma e é um romano e romanista. Esta sociedade e esta cidade fizeram parte dos momentos mais felizes das nossas vidas. E hoje nos momentos mais tristes e difíceis eles estão mais presentes do que nunca. Não posso deixar de agradecer por cada mensagem, cada gesto, cada oração pelo Enzo e pela nossa família ", iniciou ele na legenda da publicação.

"Só posso agradecer e dizer que isso nos conforta imensamente, e sentimos todo esse amor e empatia como se estivéssemos juntos fisicamente, pois em nossas almas e em nossos corações, estaremos juntos para sempre. Assim como o Enzo, estará sempre conosco em nossos corações e memórias. Juntos sempre! Obrigado ", completou Julio Sérgio Bertagnoli.

Quem é Julio Sérgio?

Ex-goleiro do Santos, Julio Sergio Bertagnoli tem 46 anos atualmente e nasceu em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Ele também atuou em times como Botafogo de Ribeirão Preto, Francana e Comercial.

Julio ficou na defesa do Santos de 2002 a 2004, onde chegou a conquistar dois títulos brasileiros. O ex-atleta chegou ao Roma em 2006 e terminou sua segunda passagem pelo clube em 2014. Ele se aposentou em 2014 com 182 jogos profissionais.

Após Julio noticiar a morte do filho, o Santos prestou uma homenagem ao adolescente e lamentou a partida precoce do jovem: "O Santos Futebol Clube lamenta profundamente o falecimento de Enzo Bertagnoli, filho do nosso inesquecível goleiro Julio Sérgio, que honrou o Manto Sagrado entre os anos de 2002 e 2004", iniciou o clube paulistano.

"O querido Enzo nos deixou neste domingo, em decorrência de um câncer que vinha enfrentando. Muita força aos familiares e amigos do Enzo. Sintam-se abraçados neste momento tão difícil. A nação santista está com vocês!", completaram.

