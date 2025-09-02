Gloria Pires publica foto rara com três dos quatro filhos: 'Meus amores'

Momento em família! A atriz Gloria Pires compartilhou uma foto bastante especial ao lado dos filhos Cleo, Ana e Bento; confira
A atriz Gloria Pires compartilhou com os seguidores nesta terça-feira, 2, uma foto bastante especial em família. Em seu perfil oficial, a artista publicou um raro registro ao lado de três de seus quatro filhos: Cleo, Ana Morais e Bento Morais.
Na imagem, o quarteto aparece reunido em um estabelecimento tomando café da manhã. Esbanjando alegria, Gloria e os herdeiros posaram sorridentes para a selfie. "Terçou no brunch com meus amores!", escreveu a veterana na legenda do clique.
A postagem, é claro, rapidamente ganhou diversas curtidas e comentários de amigos e seguidores, que fizeram questão de deixar mensagens carinhosas à atriz e toda sua família: "Amo geral, não escapa ninguém", declarou o ator Eri Johnson. "Turminha linda!", disse uma seguidora. "Que genética, meus amigos!", elogiou outra.
Vale lembrar que além de Cleo, Ana e Bento, Gloria Pires também é mãe de Anttónia. Os três herdeiros mais novos são frutos de seu atual casamento com o músico Orlando Morais, enquanto a primogênita é filha da atriz com o cantor Fábio Jr.
Recentemente, Gloria e Orlando publicaram belas homenagens a Anttónia, que completou 33 anos no início de agosto. Na ocasião, a atriz publicou uma sequência de fotos marcantes da herdeira e, além de parabenizá-la por mais um ano de vida, também ressaltou o quanto sente orgulho da grande mulher que a filha se tornou.
Confira fotos de Gloria Pires com os filhos:
Ver essa foto no Instagram
Em maio deste ano, Gloria Pires publicou uma homenagem de aniversário à única irmã, a terapeuta Linda Pires, que completou 70 anos de vida. Em seu perfil oficial, a atriz compartilhou um vídeo raríssimo da aniversariante ao som da música 'Você É Linda', na voz de Caetano Veloso.
"Minha irmã que seus dias sejam cheios de luz e que o amor que você emana seja seu caminho. Te amo muito! Viva!", escreveu Gloria na legenda da postagem. Encantados com a rara aparição de Linda Pires, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas para a irmã da atriz nos comentários; confira o vídeo!
