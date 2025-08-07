Gloria Pires e Orlando Morais se declaram à filha em data especial: 'Orgulho'

Filha de Gloria Pires e Orlando Morais, Anttónia foi surpreendida com belas homenagens dos pais em seu aniversário de 33 anos; veja

A cantora Anttónia, filha de Gloria Pires e Orlando Morais, iniciou o dia cercada de muito amor! A artista, que completa 33 anos nesta quinta-feira, 7, foi surpreendida com declarações emocionantes dos pais, que fizeram questão de homenageá-la na data especial.

Por meio das redes sociais, Gloria publicou uma sequência de fotos marcantes da herdeira e, além de parabenizá-la por mais um ano de vida, a atriz também ressaltou o quanto sente orgulho da grande mulher que Anttónia se tornou. " Hoje é seu dia, meu ursinho ", iniciou a atriz na legenda.

"Que alegria te ver vivendo tudo o que os seus sonhos te mostravam, especialmente porque nada, nem as dificuldades e nem as realizações, te afastaram da sua criança interior. Tenho muito orgulho de você e da história que você está construindo, filha! Te amo e te saúdo. Parabéns pelos seus 33 anos, meu amor! Gratidão por ter me escolhido como mãe, você me inspira", completou Gloria Pires.

Orlando Morais, por sua vez, também compartilhou uma foto carinhosa ao lado da filha e, em sua declaração, destacou o quanto a ama: " Hoje minha filha amada faz 33 anos. Sabe quando o sol nasce? Sabe quando o sol se põe? Sabe quando todas as estrelas se acendem? Sabe quando a lua desenha um caminho no mar?", escreveu o músico.

"Sabe quando os raios se cruzam? Sabe quando os cometas se beijam? Sabe quando um sorriso te enche a alma de alegria e felicidade? Então… Tudo isso é apenas uma tentativa de descrever o tamanho e o amor que eu sinto por essa leonina totalmente conectada com a sua força transformadora e o seu mundo impressionantemente lindo. Parabéns filhinha amada do meu coração. Te amo", concluiu Orlando.

Vale lembrar que além de Anttónia, Gloria Pires e Orlando Morais também são pais de Ana Morais e Bento Morais. A atriz ainda é mãe de Cleo, fruto de seu antigo relacionamento com o cantor Fábio Jr. Ela também é considerada como uma filha pelo padrasto.

Confira as homenagens de Gloria Pires e Orlando para a filha:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gloria Pires (@gpiresoficial)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Orlando Morais (@orlandomorais62)

A irmã de Gloria Pires

Em maio deste ano, Gloria Pires publicou uma homenagem de aniversário à única irmã, a terapeuta Linda Pires, que completou 70 anos de vida. Em seu perfil oficial, a atriz compartilhou um vídeo raríssimo da aniversariante ao som da música 'Você É Linda', na voz de Caetano Veloso.

"Minha irmã que seus dias sejam cheios de luz e que o amor que você emana seja seu caminho. Te amo muito! Viva!", escreveu Gloria na legenda da postagem. Encantados com a rara aparição de Linda Pires, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas para a irmã da atriz nos comentários; confira o vídeo!

Leia também: Sogra de Gloria Pires impressiona com beleza em fotos raras; veja