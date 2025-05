Gloria Pires mostra vídeo raro da única irmã em data especial: 'Amo muito'

Se parecem? A atriz Gloria Pires prestou uma bela homenagem para a única irmã, Linda Pires, que completou mais um ano de vida; veja

Dia de festa na família de Gloria Pires! A atriz usou as redes sociais para publicar uma bela homenagem de aniversário à única irmã, a terapeuta Linda Pires, que completa 70 anos de vida nesta segunda-feira, 26.

Em seu perfil oficial, a artista compartilhou um vídeo raríssimo da aniversariante ao som da música 'Você É Linda', na voz de Caetano Veloso. "Minha irmã que seus dias sejam cheios de luz e que o amor que você emana seja seu caminho. Te amo muito! Viva!", escreveu Gloria na legenda da postagem.

Encantados com a rara aparição de Linda Pires, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas para a irmã da atriz nos comentários: "Um novo ciclo, abençoado de muita saúde e paz!", desejou uma seguidora. "Parabéns querida. Linda por dentro e por fora, saúde e proteção sempre. Saudade de você", disse outra. "Parabéns Linda! Felicidades!", falou uma terceira.

Gloria Pires e a irmã são filhas da produtora e empresária Elza Pires, falecida no início dos anos 1990, com o ator e humorista Antônio Carlos Pires (1927-2005). A atriz é a filha mais nova do casal.

Os filhos de Gloria Pires

Recentemente, a atriz Gloria Pires compartilhou com os seguidores um álbum de fotos especiais de seu fim de semana em família. Em seu perfil oficial, a artista publicou uma sequência de registros inéditos, incluindo cliques ao lado do filho caçula, Bento, de 19 anos.

Nas imagens, Gloria aparece coladinha com o herdeiro enquanto curte um dia ensolarado na piscina. Em meio às fotos, a veterana também mostrou Bento todo sorridente junto com um de seus cachorros de estimação. A artista ainda posou junto com o marido, o cantor e compositor Orlando Morais.

Além de Bento, Gloria Pires também é mãe de outros três filhos: Anttónia, Ana e Cleo, sua herdeira mais velha. A primogênita da veterana, que também é atriz, é fruto de seu antigo relacionamento com o cantor Fábio Júnior.

