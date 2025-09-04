Giulia Costa detalha como soube da morte de seu pai, Marcos Paulo

Em um relato emocionante, Giulia Costa detalhou como a morte do pai, o diretor Marcos Paulo, foi descoberta por ela de uma forma inesperada

A perda de um ente querido é uma das experiências mais difíceis da vida, e para Giulia Costa, essa dor foi acompanhada por uma descoberta inesperada e uma onda de comentários nas redes sociais. A filha dos atores Flávia Alessandra e Marcos Paulo relembrou como soube da morte de seu pai, ocorrida em 2012.

Em um relato emocionante, a cineasta, hoje com 25 anos, detalhou os acontecimentos que marcaram o fatídico dia, quando ela tinha apenas 12 anos. O desabafo foi feito no podcast "Pé no Sofá Pod", que ela apresenta ao lado de sua mãe.

A notícia da morte de Marcos Paulo

A notícia da morte de Marcos Paulo, um dos mais renomados diretores e atores da televisão brasileira, em 11 de novembro de 2012, chocou o país. Lutando contra uma embolia pulmonar após um câncer no esôfago, o artista, aos 61 anos, não resistiu a um mal súbito em sua casa no Rio de Janeiro. A família, incluindo Flávia Alessandra, correu para dar a notícia a Giulia, que estava na festa de aniversário de uma amiga. No entanto, a velocidade da internet foi mais rápida do que a deles.

"Quando começou o Instagram, eu tinha dez anos. Criei achando que seria tipo um Orkut, mais uma rede social de lazer. Era aberto, nem tinha opção de ser fechado. Não tinha ideia da potência que iria virar. Criei mais uma rede social na qual eu brincava com os meus amigos. Com 12 anos, descobri que meu pai tinha morrido pelo Instagram, pelos comentários. Descobri no aniversário de uma amiga minha ", recordou a jovem.

"Hoje, quando a gente olha para trás, [vemos que] virou um negócio, uma rede. É nossa fonte de renda, algo muito grande, sabe? A gente não tinha ideia do que iria se tornar. Hoje, minha mãe já consegue tomar decisões para proteger a Olivia [irmã caçula] muito melhores do que na minha época, na qual a gente não tinha noção. Acho que cada vez mais a gente vai se conscientizando. Mas, para mim, é duro", completou Giulia Costa.

Giulia Costa é filha de Marcos Paulo - Foto: Reprodução / Instagram

Giulia Costa é filha de Marcos Paulo - Foto: Reprodução / Instagram

A vida e a carreira de Marcos Paulo

Marcos Paulo Simões, nascido em 1º de março de 1951, em São Paulo, teve uma carreira brilhante na televisão brasileira. Desde cedo, ele esteve imerso no universo artístico, sendo filho adotivo do novelista Vicente Sesso. Começou a atuar em 1967, em "O Morro dos Ventos Uivantes", mas foi na direção que ele se consagrou, com trabalhos que marcaram a teledramaturgia nacional, como "Dancin' Days" (1978), "Roque Santeiro" (1985) e "A Indomada" (1997).

A vida pessoal de Marcos Paulo também foi movimentada, com quatro casamentos e três filhas. Antes de se casar com Flávia Alessandra, ele foi casado com as jornalistas Márcia Mendes e Belisa Ribeiro, e com a atriz Renata Sorrah, com quem teve a filha Mariana. Além de Giulia e Mariana, ele é pai de Vanessa Simões, fruto de um relacionamento com a modelo italiana Tina Serina.

Leia também: Flávia Alessandra recorda fim do casamento com Marcos Paulo: 'Complicado'