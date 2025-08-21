Flávia Alessandra recorda fim do casamento com Marcos Paulo: 'Complicado'

A atriz Flávia Alessandra relembrou detalhes do fim de seu casamento com o ator e diretor Marcos Paulo (1951-2012). Leia mais

A atriz Flávia Alessandra relembrou detalhes do fim de seu casamento com o ator e diretor Marcos Paulo (1951-2012), com quem teve sua primeira filha, Giulia Costa, de 25 anos. Em entrevista aTati Bernardi, do Universa,ela contou que a separação deles foi "complicada", já que o artista não queria encerrar o relacionamento.

"A gente tinha que se falar [por conta da nossa filha], mas a nossa separação foi complicada, porque eu acho que só eu queria se separar, acho que ele não", recordou a artista, que completou: "Então, no início, [nos dois primeiros anos do divórcio] foi muito complicado. Depois, conseguimos nos falar, e ele conseguiu ter uma relação com o Otaviano [Costa]. Não sei se uma relação boa, mas teve. Se respeitavam, com certeza".

"No início, de cara, não foi nada fácil. Quando o conheci, ele era ator e diretor. Nos conhecemos trabalhando também. Depois de diretor, virou diretor geral e diretor de núcleo. Ele tinha virado uma pessoa poderosa dentro da mesma empresa em que trabalhávamos, e eu ainda era uma mera atriz. Então, a nossa separação foi muito complicada".

Ainda durante o papo, ela relembrou os comentários que ouviu na época. "Tem certeza?", "E a sua profissão?", "Pensa bem..." e "Tem coisas importantes aí...". "Ele usou as armas que ele tinha", reconheceu logo depois. "Foi uma separação muito delicada para mim. Graças a Deus, ele superou e, no final, deu tudo certo."

Vale lembrar que o ator e diretor de TV faleceu aos 61 anos, em decorrência de uma embolia pulmonar após tratar um câncer no esôfago. Além de Giulia, ele também é pai de Mariana Simões, de seu relacionamento com Renata Sorrah e Vanessa Simões, filha de Tina Serina.

Como Giulia Costa soube da morte do pai?

Neste ano, Giulia Costa contou que ficou sabendo da morte de Marcos Paulo pela internet. "Soube que meu pai morreu pelo Instagram. Fui abrir meu Instagram e quando entrei nos comentários da minha última foto era: 'meus pêsames'. Fiquei: 'o que está acontecendo?'", recordou ela.

Leia também: Renata Sorrah faz rara aparição com a filha que teve com Marcos Paulo