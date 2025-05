Gil do Vigor se pronuncia após Tati Machado perder bebê: 'Força'

Após Tati Machado anunciar perda de bebê aos oito meses de gestação, Gil do Vigor se pronuncia e presta apoio para colega de trabalho

O ex-BBB Gil do Vigor prestou apoio para Tati Machado nesta terça-feira, 13, após a jornalista anunciar que perdeu seu bebê aos oito meses de gestação. Colegas de trabalho, o economista escreveu uma mensagem para a amiga e ofereceu seu colo para ela.

Com uma foto deles abraçando Ana Maria Braga, Gil do Vigor contou que já recebeu apoio da comunicadora e que agora é sua vez de retibuir. "Amiga, não tenho palavras pra descrever esse momento. Só consigo dizer que TE AMO, com todo meu coração. Você me ergueu, me apoiou, foi colo quando eu mais precisei, e agora eu quero que você saiba que pode contar comigo do mesmo jeito", escreveu.

E continuou: "Na Bíblia, podemos sentir o amor de Deus quando se lê que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade, e eu oro para que essa promessa te abrace hoje e sempre".

Por fim, o ex-BBB disse o quanto a considera. "Tô aqui pra tudo o que você precisar. Te amo muito, e te desejo toda a força do mundo nesse momento tão difícil. Você é uma mulher incrível, e não está sozinha", declarou.

Na manhã desta terça-feira, 13, Tati Machado informou que perdeu seu bebê com 33 semanas de gestação. Após passar por exames, os médicos constataram que Rael estava sem batimentos cardíacos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GIL DO VIGOR (@gildovigor)

Tati Machado anuncia perda de bebê em nota:

"No último dia 12 de maio, a apresentadora e jornalista Tati Machado, com 33 semanas de gestação, deu entrada na maternidade após perceber a ausência dos movimentos de seu bebê. Até então, a gravidez transcorria de forma saudável e já se encontrava na reta final. Infelizmente, foi constatada a parada dos batimentos cardíacos do bebê, por causas que ainda estão sendo investigadas.

Diante da situação, Tati precisou passar pelo trabalho de parto, um processo cercado de amor, coragem e profunda dor. Após o procedimento, ela se encontra estável e sob cuidados. Agradecemos imensamente o carinho e o respeito de todos. Pedimos que este momento tão delicado seja vivido com a privacidade que Tati, seu marido Bruno e toda a família precisam".

Leia também: Ana Maria Braga lamenta a morte do bebê de Tati Machado: 'Dor profunda'