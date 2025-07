Promovido! Gil do Vigor assume nova função na Globo

Depois de ser comentarista do Mais Você, da Globo, o ex-BBB Gil do Vigor conquista uma nova função na atração de Ana Maria Braga

O ex-BBB e economista Gil do Vigor conquistou uma nova função no programa Mais Você, da Globo. Depois de ter um quadro sobre finanças na atração de Ana Maria Braga e substituir Tati Machado como comentarista de celebridades e novelas, ele vai ter a experiência como apresentador substituto!

Nesta terça-feira, 8, Ana Maria contou que Gil vai substituí-la no comando do Mais Você na quarta-feira, 9. Ele e a apresentadora Talitha Morete vão substituir Braga, que não estará no programa nesta quarta.

Ana Maria vai se ausentar por causa de um evento no Rio de Janeiro na noite desta terça, o que a impedirá de estar em São Paulo na próxima manhã. "Quero contar, com bastante orgulho, que hoje à noite eu vou receber um prêmio muito especial, do Jornal O Globo, na categoria TV. E ele chega em um momento em que O Globo celebra 100 anos de existência, é um marco, e para mim é uma honra receber a indicação. A solenidade acontece no Rio de Janeiro. Então, daqui hoje, eu vou direto para o aeroporto. Como acaba tarde, eu não vou conseguir chegar aqui para apresentar o Mais Você amanhã. A missão vai ficar com a Talitha Morete e o Gil do Vigor porque o Fabricio está de férias e, na quinta-feira, eu estou de volta”, disse ela.

Nas redes sociais, Gil do Vigor celebrou a sua promoção no trabalho. "SIM! Vou APRESENTAR o Mais Você amanhã ao lado da minha amiga Talitha Morete e vamos vigorar! Ana, te amo e muito obrigado por essa oportunidade. Amanhã estejam lá, hein! E quinta a Ana tá de volta", afirmou ele.

Curiosidade

Em suas redes sociais, Gilberto Nogueira, mais conhecido como Gil do Vigor, sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 14 milhões de seguidores. O ex-BBB resolveu abrir uma caixinha de perguntas para responder as principais dúvidas dos fãs.

O famoso faz mestrado em economia nos Estados Unidos, porém como ele apresenta alguns quadros nos programas da Rede Globo, precisa sempre estar viajando.

Um internauta quis saber se a emissora arca com os custos da passagem e Gilberto foi bastante sincero na resposta. "Para Chicago ou California? Não, minha gente. Como é algo pessoal, eu que lute", disse ele.

