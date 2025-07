Ana Maria Braga critica detalhe de Vale Tudo: 'Eu acho um absurdo'

Vale Tudo? Para Ana Maria Braga, nem tanto. Apresentadora reclamou do comportamento da vilã na novela e se divertiu com os comentários de Gil do Vigor

Sem disfarçar o espanto, Ana Maria Braga se mostrou indignada com os rumos do remake de Vale Tudo. Durante o Mais Você, ela acompanhava, ao lado de Gil do Vigor, os desdobramentos do folhetim, quando veio à tona uma nova reviravolta: Afonso (Humberto Carrão) sofrerá um acidente provocado por Maria de Fátima (Bella Campos) e seu amante, César (Cauã Reymond).

A notícia caiu como uma bomba para a apresentadora, que reagiu imediatamente ao comportamento da vilã. “Eu acho um absurdo. Eles moram todos na mesma cidade e essa moça vive indo lá no apartamento dele, você não acha?”, questionou.

Gil soltou o verbo com seu bom humor característico. “Eu me arredo com isso, porque ela é rica, famosa, sabe que está na internet, todo mundo tá vendo e ela quer se agarrar com o homem no meio da rua?”, respondeu o ex-BBB.

Apesar das críticas, os dois terminaram o papo aos risos e entre comentários irônicos. “Pois é… e vai lá naquele apartamento, vive encafurnada lá (…) bom, mas a gente não tem nada com isso”, brincou Ana Maria Braga.

Nova fase na vida de Jarbas

Nos próximos episódios de Vale Tudo, Jarbas (Leandro Firmino) enfrentará um momento decisivo que transformará sua trajetória. Conhecido por atuar como motorista de aplicativo, o personagem verá sua rotina mudar drasticamente após um acidente de trânsito.

Segundo apuração do Notícias da TV, tudo acontece quando outro carro invade a via em alta velocidade e atinge o veículo de Jarbas, que fica bastante destruído. Apesar do susto, ele sairá praticamente ileso, mas o impacto será suficiente para afastá-lo das ruas por um tempo e abalar sua estabilidade financeira.

Com o carro destruído e sem uma fonte imediata de renda, Jarbas se verá sem saída, até que Consuêlo (Belize Pombal) o incentive a buscar novas possibilidades. Sem o trabalho como motorista de aplicativo, sua situação financeira se complica, mas a perseverança e o apoio de Consuêlo o ajudarão a manter a esperança. Motivado pela necessidade de estabilidade, ele começará a procurar alternativas.

Ao se reinventar profissionalmente, Jarbas passa a transitar entre figuras da elite, mergulhando em um ambiente sofisticado e repleto de intrigas. O que parecia ser apenas um revés (o acidente que o afastou do volante) se transforma em ponto de virada. Sua entrada nesse novo círculo social promete movimentar a narrativa e trazer desdobramentos surpreendentes à trama de Vale Tudo.

