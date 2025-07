Gato Preto se manifesta sobre Bia Miranda: 'Foi a mulher que mais amei'

Em suas redes sociais, Gato Preto falou sobre antigo relacionamento com a influencer Bia Miranda; veja a declaração

O influenciador Gato Preto usou as suas redes sociais para fazer uma confissão inesperada aos seus seguidores sobre a ex-namorada, BiaMiranda. Ele contou que ela foi a mulher que mais amou em toda a vida. A declaração rapidamente repercutiu entre fãs, reacendendo o interesse pelo relacionamento que os dois viveram intensamente durante cerca de um ano.

Embora o namoro já tenha terminado, Gato Preto demonstrou que guarda memórias afetivas. “Foi a mulher que eu mais amei na minha vida. Eu ainda tenho um sentimento por ela, mas em uma caixinha no meu coração, não me dói mais”, afirmou.

O influenciador também refletiu sobre os altos e baixos da relação, que se tornou pública e foi acompanhada de perto por seus seguidores. “A gente ficou junto por um ano, direto, direto, direto. Muita briga, muita loucura e muito amor”, relembrou. A intensidade do romance, segundo ele, era parte da conexão entre os dois. “Amei com força porque eu encontrei uma doidinha igual eu”, disse.

Relembre o término

Após um término conturbado, Bia Miranda revelou que foi vítima de agressões e ameaças por parte de Samuel Sant'Anna, conhecido como Gato Preto. A influenciadora, que anunciou o fim do relacionamento em junho de 2025, contou que as agressões ocorreram após sua decisão de encerrar a relação. Neta de Gretchen, Bia afirmou ter procurado as autoridades e registrado um boletim de ocorrência contra o ex.

Encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exames, a influenciadora optou por solicitar uma medida protetiva com o objetivo de impedir qualquer tentativa de aproximação por parte de Samuel. A atitude de Bia foi elogiada por pessoas próximas, que destacaram sua coragem em denunciar a violência sofrida.

Na ocasião, ele reapareceu nas redes sociais e se pronunciou sobre o assunto. Após deixar a delegacia ao lado de seu advogado para prestar esclarecimentos, confirmou a existência da medida protetiva; confira mais detalhes!

"Eu estava off porque fui detido, não fiquei preso e peguei meus bens agora para falar para vocês que eu estava sozinho. Qualquer coisa, vou deixando vocês informados. O que importa é que, Deus me livre, não quero ficar preso não. Vamos viver agora", iniciou o ex de Bia Miranda.

"Como vocês sabem, estou com uma medida protetiva e não posso chegar perto. Só quero viver minha vida em paz, tá ligado? Esperar passar e a poeira baixar, pra eu ver sobre a minha filha. Já entrei em contato com o meu advogado porque também quero ver a minha menina", continuou ele, se referindo a Maysha, filha do ex-casal.

Em seguida, Samuel Sant'Anna surgiu chorando ao reforçar que deseja viver em paz daqui para frente. "O bagulho é louco. Eu vou falar com a advogada também. Nunca passei por isso. Nossa! Foi uma luz de Deus na minha vida. Sou muito de Deus e minha família toda. Agradeço sempre a Deus, ajoelho no chão e faço minha oração do meu jeitão mesmo. Estou muito esperto agora", concluiu.

Leia também:Bia Miranda surge em clima de romance com novo rapaz após término conturbado