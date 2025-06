Bia Miranda surge em clima de romance com novo rapaz após término conturbado

A fila andou? Recém-solteira, a ex-A Fazenda Bia Miranda foi vista em clima de romance com novo rapaz em São Paulo; saiba detalhes

Ao que tudo indica, a fila andou para Bia Miranda! A ex-A Fazenda, que terminou recentemente o namoro com Samuel Sant'Anna, mais conhecido como Gato Preto, foi vista em clima de romance com outro rapaz na noite de sábado, 14, em São Paulo.

De acordo com informações do portal LeoDias, Bia estaria vivendo um affair com o criador de conteúdo digital Derick Elias Abravanel. Ainda segundo o veículo, os dois trocaram carinhos em um restaurante e não se afastaram em nenhum momento. A famosa, porém, ainda não confirmou o suposto novo romance.

No entanto, após registros do encontro repercutirem nas redes sociais, a ex-peoa se pronunciou sobre as críticas que recebeu: " Só para sua informação: Estou solteira. Só porque fiquei com outra pessoa sou marmita? [risos] Então tá colega, prazer, marmita ", escreveu ela em suas redes sociais.

Para quem não acompanhou, Bia Miranda passou por um término conturbado com Samuel Sant'Anna. A neta de Gretchen, que anunciou o fim da relação há pouco menos de uma semana, contou que foi agredida e ameaçada pelo ex-namorado após decidir colocar um ponto final na união.

Bia chegou a prestar queixas contra Samuel e, após ser encaminhada ao IML (Instituto Médico Legal) para realizar exames, decidiu abrir uma medida protetiva para impedir que o ex-companheiro se aproxime novamente dela. Na ocasião, um amigo elogiou a decisão da influenciadora em denunciá-lo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)

O que o ex de Bia Miranda disse após as acusações?

[Alerta gatilho: Este texto aborda assuntos delicados como violência doméstica. Caso você se identifique ou conheça alguém que esteja passando por esse problema, disque 180]

Nos últimos dias, Bia Miranda e Samuel Sant'Anna, mais conhecido como Gato Preto, ficaram entre os assuntos mais comentados das redes sociais após a influenciadora digital afirmar que teria sido agredida pelo ex-namorado. Os dois, que estavam juntos desde 2024, terminaram a relação na terça-feira, 10.

Na noite de quinta-feira, 12, Samuel Sant'Anna reapareceu nas redes sociais e se pronunciou sobre o assunto. Na ocasião, o rapaz, que havia acabado de deixar a delegacia ao lado de seu advogado após prestar esclarecimentos, confirmou a existência da medida protetiva; confira mais detalhes!

