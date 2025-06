Bia Miranda relata agressão do ex após término do namoro: 'Polícia'

A ex-A Fazenda Bia Miranda afirmou que recebeu ameaças do ex-namorado, Samuel Sant'Anna, após decidir terminar a relação

[Alerta gatilho: Este texto aborda assuntos delicados como violência doméstica. Caso você se identifique ou conheça alguém que esteja passando por esse problema, disque 180]

A influenciadora digital Bia Miranda afirmou que foi agredida por Samuel Sant'Anna, mais conhecido como Gato Preto, nesta quarta-feira, 11. A ex-participante de 'A Fazenda 14', da Record TV, publicou um vídeo nas redes sociais contando que tudo aconteceu após ela decidir terminar o namoro.

" Ele acabou de me bater. Me deu um murro na cara. Estou chamando a polícia agora ", disse Bia no registro compartilhado. Em seguida, a ex-peoa contou que passou a receber ameaças do ex-companheiro. " Falou que vai pegar a Maysha. Me enforcou... quase que ele conseguiu uma desgraça ", relatou ela, se referindo a filha de 1 mês de vida do ex-casal.

A influenciadora, que está hospedada em um hotel em São Paulo, ainda explicou que a recepção do local autorizou a entrada de Samuel em seu quarto. Vale lembrar que o fim do relacionamento foi exposto por Bia Miranda na noite de terça-feira, 10, logo após os dois voltarem de uma festa.

Em seu relato, a jovem confessou que tanto ela quanto o ex possuem dependência emocional. Apesar de já terem terminado outras vezes, a neta de Gretchen garantiu que, agora, não pretende mais reatar a união.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por S U B C E L E B R I T I E S (@subcelebrities)

Bia Miranda suspeitou de nova gravidez recentemente

Quase 40 dias após dar à luz Maysha, a influenciadora digital Bia Miranda fez um novo teste de gravidez. Em uma publicação recente nas redes sociais, o então namorado dela, Samuel Sant'Anna, conhecido como Gato Preto, mostrou que o casal resolveu tirar a prova com um teste de farmácia.

"Você muda de humor do nada. Isso não é normal", falou ele durante o papo com a namorada. “Vocês que são mulheres e começam a perceber… É estranho”, disse o pai de Maysha, que contou que Bia Miranda fez dois testes, mas um deles deu negativo.

Leia também: Bia Miranda alfineta divórcio de Virginia e Zé Felipe: 'Não era família margarina?'