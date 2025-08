Gabs Noah, irmão trans não-binário de Fred, posa sem camisa após cirurgia

O cantor Gabs Noah, irmão do apresentador Fred Bruno, compartilhou em seu Instagram fotos após a cirurgia de mastectomia

Gabs Noah, cantor e irmão do apresentador do Sportv, Fred Bruno, sensibilizou seguidores ao publicar uma foto sem camisa após a cirurgia de mastectomia, processo de remoção das mamas. O jovem de 32 anos se identifica como trans não-binário e comemorou o momento como mais uma etapa concluída para a afirmação de sua identidade.

Em sua publicação recebeu muito apoio de seus seguidores, que prezam a representatividade e apreciam a coragem do artista. O cantor utiliza de sua visibilidade nas redes sociais para promover discussões sobre questões importantes relacionadas à identidade de gênero.

Gabs já publicou em suas redes sociais outros momentos importantes desta sua trajetória de identificação e transição. Outro marco foi em dezembro do ano passado, quando oficializou seu nome nas documentações. “Já sou Gab faz tempo, mas ter um documento oficializando tudo isso muda muita coisa”, disse na época.

Entenda mais sobre a identidade de gênero

Gabs Noah se identifica como uma pessoa não-binária, ou seja, não se identifica com o gênero atribuído a sua genitália, além disso não se identifica nem como homem e nem como mulher, mas também pode se identificar com ambos os gêneros ao mesmo tempo ou com nenhum.

Por este motivo, no Instagram, o artista concorda em ser chamado pelos pronomes “ele/elu/ela”. Além disso, optou por passar pelo processo de transição para que, fisicamente, possa se reconhecer e se identificar.

“Eu realmente sou livre com relação a isso. Tem dias que me sinto mais ele, tem dias que me sinto mais ela e tem dias que só me sinto eu. Essa com certeza, com mais frequência”, comentou Noah em uma de suas publicações

Seu processo de autodescoberta foi difícil, o artista afirma que se reconhecia como mulher até a pandemia da Covid-19, em 2020, quando começou a se questionar sobre sua identidade.

Novidades de Fred Bruno

Fred Bruno é o novo apresentador do Globo Esporte-SP – Foi confirmado como apresentador na tarde de 6 de outubro de 2024.

Contratação pela Globo – Fred foi contratado pela emissora em agosto de 2024.

Início da apresentação – Ele assumiu o comando do programa em 2025.

Publicação no Instagram – Fred comemorou a conquista e expressou sua felicidade pela realização do seu maior sonho profissional.

Agradecimentos familiares – Ele destacou o apoio do pai, que o introduziu no esporte, da mãe, que lhe transmitiu a paixão pela TV, e do irmão, que sempre o apoiou.

Felicidade e apoio do público – Fred expressou que hoje é um dos dias mais felizes da sua vida e contou com o apoio do público para sua jornada.

Como Fred anunciou sua contratação na Globo?

Em agosto deste ano, Fred Bruno celebrou seu contrato com o grupo Globo. Ele surgiu usando o uniforme da emissora e celebrou o novo trabalho. "Então é assim que o jogador se sente chegando no Real Madrid? Tudo o que fiz foi sempre esperando por esse dia, e ele chegou", escreveu ele na legenda.

