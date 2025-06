Gabriela Versiani: conheça a madrasta do filho de Murilo Huff e Marília Mendonça

Madrasta de Leo, a empresária e influenciadora digital Gabriela Versiani namora o cantor Murilo Huff desde junho de 2023

A empresária e influenciadora digital GabrielaVersiani, de 26 anos, é namorada do cantor Murilo Huff e madrasta de Leo, de cinco anos, filho do artista com a cantora Marília Mendonça (1995-2021).

Ela já era famosa nas redes sociais, mas ganhou ainda mais destaque após eles assumirem o relacionamento em junho de 2023. O romance entre a influencer e o cantor começou durante as gravações do clipe da música Praia, em Fernando de Noronha, em que Gabriela participou como atriz e modelo.

Antes do namoro com Huff, Versiani já se envolveu com outros famosos. Ela namorou o cantor Kevinho por dois anos e já ficou com o jogador de futebol Neymar Jr, o surfista Gabriel Medina. Bissexual assumida, a influencer também namorou a DJ Barbara Labres e teve um affair com a influenciadora digital e ex-BBB Bianca Andrade, a Boca Rosa.

Relação com o enteado

Gabriela Versiani tem 6,4 milhões de seguidores no Instagram e tem costume de mostrar seu dia a dia com e sem o namorado. Além disso, ela também já fez algumas postagens demonstrando o seu carinho pelo entendo Leo.

Em dezembro do ano passado, no dia em que o menino completou cinco anos, a influencer prestou uma homenagem especial para o pequeno. "Pequeno, esse post é um registro para quando você crescer você entender o privilégio que é te ver crescer. Um menino lindo, doce, amável e educado! Léo, você dilatou o meu coração. Eu nem imaginava que poderia amar e querer tanto assim o bem de alguém. Tudo que a Gabi puder fazer para que sua vida seja mais leve e feliz, eu estarei aqui. Sempre pronta para ser seu ombro amigo, sua parceira e confidente. Que o menino Jesus te guarde e te proteja. Esse virou meu pedido, todas as noites, desde o dia que você chegou na minha vida. Feliz cinco aninhos. Com muito amor, respeito e carinho", escreveu ela na ocasião.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriela Versiani (@gabrielaversiani)

Gabriela Versiani sai em defesa de Murilo Huff

Após ser divulgado que Murilo Huff pediu a guarda unilateral do filho, Leo, Gabriela fez um post em defesa do amado. Ela postou nos Stories o pronunciamento do cantor e deixou um comentário.

"Você é um ser humano admirável, amor! Nunca deixe que ninguém te faça duvidar disso. Eu, sua família e seus amigos estamos com você. E seu filho, lá na frente, vai se orgulhar muito de tudo isso, não tenha dúvidas. Eu não sou mãe ainda, mas, como mulher e como alguém que tem um amor incondicional pelo Léo, acredito que a Marília esteja orgulhosa lá de cima de te ver enfrentando tudo isso pelo bem maior de você. Eu te amo e tenho muito orgulho do pai incrível que você é. Deus sabe de tudo e isso que importa. Ele está com você", escreveu. A publicação, contudo, dividiu opiniões nas redes sociais e ela acabou apagando a mensagem.

Leia também:Casamento? Gabriela Versiani entrega planos de cerimônia com Murilo Huff