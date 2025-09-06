Gabriel Medina beija nova namorada em primeira aparição pública

O surfista Gabriel Medina fez sua primeira aparição pública ao lado da influencer e empresária Isabella Arantes, após assumirem o namoro
O surfista Gabriel Medina fez sua primeira aparição pública ao lado da influencer e empresária Isabella Arantes, após assumirem o namoro, durante o jogo da NFL entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers, na Neo Química Arena, em São Paulo, na noite desta sexta-feira, 5.
Para a noite, Gabriel optou por um look all black, combinando jaqueta de couro, camiseta e calça larga. O visual ganhou destaque com botas amarelas e óculos escuros. Isabella, por sua vez, escolheu um vestido preto com detalhes brilhantes e listras brancas, complementado por jaqueta de couro preta e botas de cano curto. E o casal foi clicado pelos paparazzi trocando beijos durante o evento.
Os rumores do romance entre Gabriel Medina e Isabella Arantes começaram em junho e ganharam força nas redes sociais após ambos compartilharem fotos nos mesmos locais durante uma viagem à Bahia.
Na última semana, o atleta postou uma foto ao lado da modelo, usando na legenda apenas um emoji de coração atravessado por uma flecha, mostrando seu carinho. Em seguida, Isabella compartilhou um clique passeando de moto com o amado na praia, com a legenda limitada a um emoji de coração.
Isabella Arantes foi uma das integrantes do balé do Domingão do Faustão e hoje trabalha como assistente de palco no Domingo Legal, do SBT. Além disso, Isabella se destaca como empresária, sendo dona de uma marca de biquínis, e também como influenciadora, com pouco mais de 1 milhão de seguidores no Instagram.
Além da carreira profissional, Isabella também teve sua vida pessoal amplamente comentada. Ela foi apontada como um possível affair de Neymar, o que gerou muitos rumores e especulações. Contudo, a relação mais pública e comentada foi o noivado com Zé Felipe, cantor sertanejo. O noivado começou em 2019, mas chegou ao fim no mesmo ano, antes do artista conhecer Virginia Fonseca.
Leia também: Nova namorada de Gabriel Medina manda recado em camiseta e surfista reage; veja o comentário
Ver esta publicação no Instagram
Força das mulheres negras
'A volta para música é uma necessidade de obedecer à minha alma', diz Isabel Fillardis
|Dani Moreno se reinventa para além das telas e assume novas escolhas: ‘É uma decisão’
|Quilos Mortais: veja como estão hoje os irmãos que pesavam 647 quilos
|Roberta Miranda expõe mágoa com mãe de Marília Mendonça: 'Só pensa em dinheiro'
|Médica explica diagnóstico de Claudia Raia e alerta para ação rápida: 'Inchaço súbito'
|Filha de Grazi Massafera e Cauã Reymond surge com novo visual; veja como ficou
|Gabriel Medina beija nova namorada em primeira aparição pública
|Bruna Biancardi mostra celebração intimista no mesversário da filha com Neymar
|Ator italiano de Terra Nostra morreu aos 81 anos após sofrer vários AVCs
|'A volta para música é uma necessidade de obedecer à minha alma', diz Isabel Fillardis
|Mãe de Virginia vai ao hospital com o namorado e explica o que aconteceu