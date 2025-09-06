CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. Gabriel Medina beija nova namorada em primeira aparição pública
Atualidades / ROMANCE

Gabriel Medina beija nova namorada em primeira aparição pública

O surfista Gabriel Medina fez sua primeira aparição pública ao lado da influencer e empresária Isabella Arantes, após assumirem o namoro

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 06/09/2025, às 09h06

Gabriel Medina
Gabriel Medina - Foto : Eduardo Martins / Brazil News

O surfista Gabriel Medina fez sua primeira aparição pública ao lado da influencer e empresária Isabella Arantes, após assumirem o namoro, durante o jogo da NFL entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers, na Neo Química Arena, em São Paulo, na noite desta sexta-feira, 5.

Para a noite, Gabriel optou por um look all black, combinando jaqueta de couro, camiseta e calça larga. O visual ganhou destaque com botas amarelas e óculos escuros. Isabella, por sua vez, escolheu um vestido preto com detalhes brilhantes e listras brancas, complementado por jaqueta de couro preta e botas de cano curto. E o casal foi clicado pelos paparazzi trocando beijos durante o evento.

Gabriel Medina e Isabella Arantes na Arena Corinthians em SP - Fotos : Eduardo Martins / Brazil News
Gabriel Medina e Isabella Arantes na Arena Corinthians em SP - Fotos : Eduardo Martins / Brazil News
Gabriel Medina e Isabella Arantes na Arena Corinthians em SP - Fotos : Eduardo Martins / Brazil News
Gabriel Medina e Isabella Arantes na Arena Corinthians em SP - Fotos : Eduardo Martins / Brazil News
Gabriel Medina e Isabella Arantes na Arena Corinthians em SP - Fotos : Eduardo Martins / Brazil News
Gabriel Medina e Isabella Arantes na Arena Corinthians em SP - Fotos : Eduardo Martins / Brazil News

Como os dois assumiram o romance?

Os rumores do romance entre Gabriel Medina e Isabella Arantes começaram em junho e ganharam força nas redes sociais após ambos compartilharem fotos nos mesmos locais durante uma viagem à Bahia.

Na última semana, o atleta postou uma foto ao lado da modelo, usando na legenda apenas um emoji de coração atravessado por uma flecha, mostrando seu carinho. Em seguida, Isabella compartilhou um clique passeando de moto com o amado na praia, com a legenda limitada a um emoji de coração.

Quem é Isabella Arantes?

Isabella Arantes  foi uma das integrantes do balé do Domingão do Faustão e hoje trabalha como assistente de palco no Domingo Legal, do SBT. Além disso, Isabella se destaca como empresária, sendo dona de uma marca de biquínis, e também como influenciadora, com pouco mais de 1 milhão de seguidores no Instagram.

Além da carreira profissional, Isabella também teve sua vida pessoal amplamente comentada. Ela foi apontada como um possível affair de Neymar, o que gerou muitos rumores e especulações. Contudo, a relação mais pública e comentada foi o noivado com Zé Felipe, cantor sertanejo. O noivado começou em 2019, mas chegou ao fim no mesmo ano, antes do artista conhecer Virginia Fonseca.

Leia também: Nova namorada de Gabriel Medina manda recado em camiseta e surfista reage; veja o comentário

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

