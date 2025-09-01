Nova namorada de Gabriel Medina manda recado em camiseta e surfista reage; veja o comentário

Isabella Arantes, compartilhou novas fotos da temporada que passou na Península de Maraú, na Bahia, com o namorado, o surfista Gabriel Medina
A ex-bailarina do Domingão do Faustão,Isabella Arantes, compartilhou neste domingo, 31, novas fotos da temporada que passou na Península de Maraú, na Bahia, com o namorado, o surfista Gabriel Medina. Nos comentários, ele deixou uma mensagem bem-humorada.
Ao relembrar momentos da viagem, a modelo e bailarina postou uma série de cliques usando uma camiseta na qual se lia em inglês 'destruidora de corações'. "As últimas, agora eu juro. Obrigada, Bahia, e a todos envolvidos", disse ela ao postar as imagens. Gabriel Medina reagiu à postagem da nova namorada: "Era meu sonho", escreveu o surfista.
Os rumores do romance entre Gabriel Medina e Isabella Arantes começaram em junho e ganharam força nas redes sociais após ambos compartilharem fotos nos mesmos locais durante uma viagem à Bahia.
Na última semana, o atleta postou uma foto ao lado da modelo, usando na legenda apenas um emoji de coração atravessado por uma flecha, mostrando seu carinho. Em seguida, Isabella compartilhou um clique passeando de moto com o amado na praia, com a legenda limitada a um emoji de coração.
Isabella Arantes foi uma das integrantes do balé do Domingão do Faustão e hoje trabalha como assistente de palco no Domingo Legal, do SBT. Além disso, Isabella se destaca como empresária, sendo dona de uma marca de biquínis, e também como influenciadora, com pouco mais de 1 milhão de seguidores no Instagram.
Além da carreira profissional, Isabella também teve sua vida pessoal amplamente comentada. Ela foi apontada como um possível affair de Neymar, o que gerou muitos rumores e especulações. Contudo, a relação mais pública e comentada foi o noivado com Zé Felipe, cantor sertanejo. O noivado começou em 2019, mas chegou ao fim no mesmo ano, antes do artista conhecer Virginia Fonseca.
