Gabriel Medina assume namoro com ex-noiva de Zé Felipe; saiba quem é

O surfista Gabriel Medina assumiu nas redes sociais o relacionamento com Isabella Arantes, ex-bailarina do Domingão do Faustão

Gabriel Medina está namorando! Na noite desta quinta-feira, 28, o surfista assumiu o romance com a ex-bailarina do Domingão do Faustão, Isabella Arantes, confirmando os boatos de affair que circulavam na internet.

Em seu perfil oficial no Instagram, o atleta compartilhou uma foto em que aparece com a modelo durante uma viagem. Na legenda, ele apenas colocou um emoji de coração atravessado por uma flecha, mostrando que está amando. Depois, Isabella compartilhou um clique passeando de moto com o amado na praia. Ela apenas colocou um emoji de coração na legenda.

Os amigos e fãs celebraram o relacionamento de Medina. "Seus lindos", disse o surfista Pedro Scooby. "O homem tá amando", comentou o jogador de futebol Neymar Jr. "Que demais! Felicidades", escreveu uma seguidora. "Deus abençoe vocês", falou outra. "Casalzão!!! Felicidades", desejou mais uma.

Os rumores de que Gabriel Medina e Isabella Arantes começaram em junho e ganhar força nas redes sociais após eles compartilharem fotos nos mesmos locais durante uma viagem à Bahia.

Quem é Isabella Arantes?

Isabella Arantes é uma personalidade multifacetada que, ao longo dos anos, construiu uma trajetória de sucesso tanto no mundo da televisão quanto nas redes sociais. Ela foi uma das integrantes do balé do Domingão do Faustão e hoje trabalha como assistente de palco no Domingo Legal, do SBT. Além disso, Isabella se destaca como empresária, sendo dona de uma marca de biquínis, e também como influenciadora, com pouco mais de 1 milhão de seguidores no Instagram.

Além da carreira profissional, Isabella também teve sua vida pessoal amplamente comentada. Ela foi apontada como um possível affair de Neymar, o que gerou muitos rumores e especulações. Contudo, a relação mais pública e comentada foi o noivado com Zé Felipe, cantor sertanejo. O noivado começou em 2019, mas chegou ao fim no mesmo ano, antes do artista conhecer Virginia Fonseca.

O fim do noivado de Zé Felipe e Isabella voltou a ser notícia quando a influenciadora compartilhou uma foto logo após o anúncio da separação dele com a influenciadora digital. Um comentário irônico de uma seguidora, que disse: "caladinha para morrer velhinha", recebeu um like da própria Isabella, o que gerou mais repercussão nas redes sociais.

Zé Felipe e Isabella Arantes - Foto: Instagram

Gabriel Medina revela segredo de sucesso no surfe

Gabriel Medina é medalhista olímpico e tri-campeão mundial de surf da ASP World Tour (2014, 2018 e 2021), tendo sido o primeiro brasileiro a vencer um mundial da modalidade. Desde o início de sua carreira, sempre despontou com um atleta brilhante. Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, ele revela segredo do sucesso no esporte: "Quero alcançar mais conquistas".

Com apenas 9 anos começou a surfar e com 11 já havia ganho seu primeiro campeonato nacional. Medina analisa sua carreira no esporte e menciona que não existe segredo. O campeão destaca a importância do foco e uma base de apoio.

"Sinceramente, não guardo segredos em relação a minha performance no esporte. Eu tenho muito foco, muita dedicação e dou todos os dias o meu melhor. Sem contar que tenho amigos, família e profissionais incríveis ao meu lado que não medem esforços para contribuir com essa minha evolução. Quero continuar o que sempre fiz desde que comecei a surfar e quero alcançar mais conquistas", declara. Para além da trajetória de sucesso no esporte, Gabriel Medina também é destaque quando o assunto é aparência e confessa ser um homem vaidoso. Saiba mais!

