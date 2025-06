Gabriel David comenta sobre lua de mel com Giovanna Lancellotti: 'Infelizmente'

Giovanna Lancellotti e Gabriel David adiam lua de mel para os próximos meses por causa de compromissos profissionais dos dois

A atriz Giovanna Lancellotti oficializou sua união com Gabriel David no último sábado, 21. Já nesta terça-feira, 25, o recém-casado falou sobre os planos de lua de mel do casal e contou que os dois decidiram adiar a viagem romântica para os próximos meses, devido aos compromissos profissionais de ambos.

" Em algum dia e em algum momento eu realmente espero viajar de lua de mel. Eu sei que a Giovanna também. Mas, infelizmente, não vai ser agora. A Giovanna segue trabalhando, ela está no meio da novela e vai se entender aí. Então ela tem bastante tempo de trabalho, eu também tenho uns trabalhos", explicou Gabriel David.

Duas cerimônias

Ainda durante a interação, Gabriel David falou sobre o casamento. O casal preparou duas cerimônias: a primeira aconteceu no último sábado, no Cristo Redentor, e a segunda será realizada no dia 28 de junho, em São João da Boa Vista, no interior de São Paulo.

"Casar a gente só casa uma vez. Nosso casamento de fato já aconteceu. Eu queria muito casar no Cristo e a Giovanna topou. Cabiam poucas pessoas, a gente chamou de fato ali pessoas que vivem no nosso dia a dia, nossas famílias, que já são grandes demais. Não deu nem para chamar todo mundo", ele explicou.

E complementou: "Então a gente queria muito fazer uma festa. A gente gosta muito de comemorar datas importantes. E a gente vai fazer essa festa de casamento dentro dos próximos dias. Eu queria muito fazer a cerimônia no Rio e a Giovanna queria muito estar perto da família dela aqui".

O vestido de Giovanna Lancellotti para cerimônia no Cristo Redentor

Para o grande dia, a noiva escolheu um vestido luxuoso. O look é da grife de Vivienne Westwood e foi feito sob medida. O modelito foi confeccionado em cetim de seda e possui um lenço no pescoço e luvas com transparência. Para completar o visual, a noiva usou um véu longo e buquê com flores brancas. Já o noivo apostou em um terno de cor clara.

