Francisco Gil recebe apoio da namorada após homenagear a mãe, Preta Gil

Namorada de Francisco Gil, Alane Dias deixou uma mensagem carinhosa de apoio ao companheiro após o cantor se despedir da mãe, Preta Gil

O cantor Francisco Gil retornou às redes sociais na noite de terça-feira, 22, para publicar uma homenagem emocionante à mãe, Preta Gil. A artista faleceu no último domingo, 20, aos 50 anos, após uma longa batalha contra o câncer no intestino.

Em seu perfil oficial, o neto de Gilberto Gil compartilhou as últimas fotos de Preta e destacou a grande coragem da mãe durante toda sua luta. Francisco ainda comentou sobre o amor que a artista tinha pela vida e por todas as pessoas que a cercavam.

O integrante do grupo Gilsons recebeu apoio de diversos amigos, familiares e famosos nos comentários da postagem. A ex-BBB Alane Dias, namorada do músico, deixou uma mensagem carinhosa para ele, destacando que sempre estará ao seu lado.

" Que você encontre infinitas novas formas de sentir o amor e o colo dela dentro de você, meu amor. A luz dela vai te iluminar para o resto da vida. Eu te amo e nunca vou largar sua mão ", escreveu a ex-participante do BBB 24, da TV Globo.

Celebridades como Alice Wegmann, Marjorie Estiano, Carolina Dieckmmann, Regina Casé, Luisa Sonza, Renato Góes, Angélica, Orlando Morais, Thiaguinho, Marcos Mion, Sabrina Sato, Fabiana Karla, Pedro Scooby e outros, também deixaram mensagens de apoio ao filho de Preta Gil.

Confira a homenagem de Francisco Gil para Preta Gil:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por fran (@franciscogil)

Quando será o velório de Preta Gil?

Na noite de terça-feira, 22, a família da cantora Preta Gil divulgou a data e o horário do velório da artista. O último adeus para a estrela acontecerá na sexta-feira, 25, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

O velório será aberto ao público das 9h às 13h. “Celebraremos sua vida, arte e legado”, informaram no comunicado oficial. Com esta notícia, o corpo da cantora chegará ao Brasil nos próximos dias.

Preta morreu em Nova York, Estados Unidos, no domingo, 20. Desde então, a família lida com os trâmites para a repatriação dos restos mortais da artista para o velório no Brasil.

