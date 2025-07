Famosos apoiam o filho de Preta Gil após desabafo: ‘Quanta generosidade’

Após Francisco Gil escrever sobre como se despedir da mãe, Preta Gil, os amigos famosos da cantora apoiaram o rapaz com recados carinhosos

Nesta terça-feira, 22, Francisco Gil, filho único de Preta Gil, falou pela primeira vez sobre a morte da mãe. O rapaz descreveu como foi se despedir dela e relembrou sobre o lado amoroso da matriarca. Com isso, os amigos famosos da família fizeram questão de apoiar Francisco.

Nos comentários do post dele, várias celebridades deixaram mensagens carinhosas. Alice Wegmann disse: "Eu amo vocês infinito, Litos! Vou cuidar de você como ela cuidou de tanta gente, com toda a generosidade - e foi retribuída até o fim!!! Sempre juntos. Que sorte a sua, nossa e que sorte da Solitas!". Marjorie Estiano escreveu: "A mais valiosa herança". Sarah Oliveira afirmou: "Fran, que texto mais lindo. Quanto amor, quanta generosidade".

Astrid Fontenelle disse: "Fran querido….. que bom que você e Sol puderam estar juntos reverberam AMOR. AMOR infinito. Que legado!! Sinta-se abraçado!". Renato Góes comentou: "Um beijo de muito carinho no seu coração. Força, amigo". Thaynara OG contou: "Agora o que permanece são as boas lembranças e o amor que não se apaga". Regina Casé declarou: "Francisco... Sol... Recebam agora a herança que ela deixou ... um oceano de amor.... Recebam o meu também". Marcos Mion afirmou: "Que texto Fran… receba meu abraço apertado cheio de amor!". Nicolas Prattes disse: "Luz eterna e incessante, meu irmão".

A morte de Preta Gil

Preta Gil morreu aos 50 anos neste domingo, 20, enquanto estava nos Estados Unidos para realizar um tratamento experimental contra o câncer. Ela foi diagnosticada em 2023 com um tumor colorretal e realizou cirurgias e tratamentos com quimioterapia contra a doença. Porém, ela teve metástases em 2024 e retomou o tratamento, mas seu caso se agravou e ela não tinha mais possibilidade de tratamento no Brasil. Em maio de 2025, a estrela viajou para os Estados Unidos para buscar novos tratamentos por lá, mas seu caso se agravou e ela veio à óbito.

