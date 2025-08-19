Filhos de Miguel Falabella fazem raríssima aparição em público com o ator

Discretos, os dois filhos de Miguel Falabella marcaram presença no Festival de Gramado para prestigiar o novo trabalho do pai; veja fotos

Poucas pessoas sabem, mas Miguel Falabella é pai de dois rapazes: Cassiano e Theo. O ator, inclusive, fez uma raríssima aparição em público com os filhos na noite de segunda-feira, 18, no Festival de Gramado. O trio prestigiou a mostra do filme 'Querido Mundo', terceiro trabalho do artista como diretor.

Discretos, os herdeiros de Falabella decidiram seguir carreira longe dos holofotes. Cassiano, de 28 anos, trabalha com desenho industrial, enquanto Theo, de 30, é formado em economia. O ator assumiu a criação dos dois, que são filhos biológicos de uma amiga, quando eles ainda eram crianças.

"Eles são filhos de uma amiga próxima, que veio para o Rio. Aluguei um apartamento para ela e eles ao lado do meu e assumi essa criação, não de uma forma legalizada, mas foi uma responsabilidade minha, de dizer ‘eu assumo e vou criá-los’. Eles vivem na minha casa, mais do que na dela", contou o artista à revista 'Crescer' em 2018.

Em uma entrevista recente ao talk show 'Só como e bebo. Por acaso, trabalho!', o famoso relembrou quando ouviu os garotos chamando-o de pai pela primeira vez. "Os meus dois filhos, antes da adoção legal, me chamavam de tio por um período de tempo. Eu era o tio. E depois da adoção legal foi uma coisa muito natural", declarou ele.

"Não falei nada, nunca disse nada (…) Porque muda tudo, muda a certidão. Vou ficar emocionado, mas era tio, tio, tio. E a primeira vez que ele entrou e falou ‘pai’, eu falei: ‘casseta, esse som’. E pronto, normalizou-se. Na primeira vez, me lembro perfeitamente, os dois imediatamente mudaram a chave. Quer dizer, acho que no coração deles já era, mas era uma coisa de chamamento. Então isso para mim foi o som mais bonito", relatou Miguel Falabella.

Veja as fotos de Miguel Falabella com os dois filhos:

Miguel Falabella com os dois filhos, Theo e Cassiano - Foto: Lucas Ramos / Brazil News

Miguel Falabella com os dois filhos, Theo e Cassiano - Foto: Lucas Ramos / Brazil News

Miguel Falabella fala sobre grande amizade com Marília Pêra

Recentemente, Miguel Falabella não conseguiu conter as lágrimas durante o programa Encontro com Patrícia Poeta. Ele recordou alguns momentos e agradeceu pela oportunidade de ter contracenado e divido palco com a atriz Marília Pêra, que faleceu em 2015.

"Eu me lembro que no dia era a última cena dela no Projac, e toda Velha Guarda que ainda estava no Projac foi vê-la, então o estúdio estava cheio de gente, e quando a Cininha [de Paula] falou 'Marília, valeu. Marília Pêra terminou a sua participação na série', foi uma ovação, e ela está na cadeira de roda e foi saindo, sendo levada", comentou emocionado.

Ao longo de sua participação no programa, Falabella também relembrou os últimos momentos com a atriz. "Nós dançávamos uma hora no palco e ela falava assim uma dor insuportável, porque ela já tava com um frio, já sofrendo bastante, mas no palco, dura inteira, e ela falava assim, baixinho 'uma dor insuportável', e eu ficava sustentando ela", disse ele.

Leia também: Miguel Falabella revela que não queria apresentar o Vídeo Show: ‘Não sou’