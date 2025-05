Miguel Falabella não contém as lágrimas ao lembrar de Marília Pêra: ‘Mestra’

O ator Miguel Falabella se emociona ao relembrar o último dia de gravação da novela ‘Pé na Cova’ com a atriz Marília Pêra

O ator Miguel Falabella não conseguiu conter as lágrimas nesta quinta-feira, 29, durante o programa Encontro com Patrícia Poeta. Ele recordou alguns momentos e agradeceu pela oportunidade de ter contracenado e divido palco com a atriz Marília Pêra, que faleceu em 2015.

"Eu me lembro que no dia era a última cena dela no Projac, e toda Velha Guarda que ainda estava no Projac foi vê-la, então o estúdio estava cheio de gente, e quando a Cininha [de Paula] falou 'Marília, valeu. Marília Pêra terminou a sua participação na série', foi uma ovação, e ela está na cadeira de roda e foi saindo, sendo levada" , comentou emocionado.

O ator prestou uma homenagem e demonstrou sua gratidão por Marília Pêra. “Que privilégio eu tive de tê-la como mestra, como colega, como parceira. Uma atriz rara. Olha que eu já vi no palco, já contracenei com grandes e ela realmente era muito especial”.

Falabella relembrou os últimos momentos com a atriz. “Nós dançávamos uma hora no palco e ela falava assim uma dor insuportável, porque ela já tava com um frio, já sofrendo bastante, mas no palco, dura inteira, e ela falava assim, baixinho 'uma dor insuportável', e eu ficava sustentando ela”, disse.

Legado de Marília Pêra

Nesta quarta-feira, 22 de janeiro, a atriz Marília Pêra (1943-2015) completaria 82 anos de idade. Vítima de um câncer de pulmão, a estrela de diversas produções da Globo faleceu em 2015, aos 72 anos, mas deixou legado para a filha, Nina Morena (44), que também atua. Relembre a trajetória da artista que faria aniversário hoje.

Em 22 de janeiro de 1943, nascia uma das mais emblemáticas figuras das artes cênicas brasileiras. Atriz, diretora, coreógrafa, cantora e produtora, Marília Pêra marcou gerações com sua dedicação e talento. Ela iniciou a carreira ainda criança, aos 4 anos, e nunca deixou os palcos, acumulando mais de 30 filmes, 56 peças de teatro e 38 trabalhos na televisão ao longo de sua carreira; confira mais detalhes!

