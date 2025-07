Quem são os filhos de Miguel Falabella? Conheça a história de como ele se tornou pai

Você sabia? O ator Miguel Falabella é pai de dois rapazes que já estão maior do que ele. Saiba mais sobre a família que foi construída de um jeito fora do comum

O ator Miguel Falabella é discreto com sua vida pessoal e raramente fala sobre sua família. Inclusive, muitos fãs podem não saber, mas ele é pai! O artista é pai de dois rapazes que já estão com cerca de 30 anos: o Theo e o Cassiano.

De acordo com o Jornal O Globo, Falabella já falou sobre os filhos em algumas ocasiões. Ele assumiu a criação dos garotos quando eles eram crianças. Os dois são filhos de uma amiga dele, que foi morar ao lado do ator e ele decidiu que seria o pai de criação dos dois.

"Minha relação com eles é ótima e sempre foi. Nunca tornei isso público. Eles são filhos de uma amiga próxima, que veio para o Rio. Aluguei um apartamento para ela e eles ao lado do meu e assumi essa criação, não de uma forma legalizada, mas foi uma responsabilidade minha, de dizer ‘eu assumo e vou criá-los’. Eles vivem na minha casa, mais do que na dela. Ninguém pendeu para o teatro”, disse ele em uma entrevista na revista Crescer em 2018.

Recentemente, o artista relembrou quando ouviu os filhos chamando-o de pai pela primeira vez. "Os meus dois filhos, antes da adoção legal, me chamavam de tio por um período de tempo. Eu era o tio. E depois da adoção legal foi uma coisa muito natural. Não falei nada, nunca disse nada (…) Porque muda tudo, muda a certidão. Vou ficar emocionado, mas era tio, tio, tio. E a primeira vez que ele entrou e falou ‘pai’, eu falei: ‘casseta, esse som’ E pronto, normalizou-se. Na primeira vez, me lembro perfeitamente, os dois imediatamente mudaram a chave. Quer dizer, acho que no coração deles já era, mas era uma coisa de chamamento. Então isso para mim foi o som mais bonito", contou em entrevista no talkshow “Só como e bebo. Por acaso, trabalho!”.

Theo é formado em Economia e Cassiano seguiu carreira na área de desenho industrial. Veja abaixo uma foto rara dos três juntos:

Miguel Falabella com os filhos, Theo e Cassiano - Foto: Reprodução / Instagram

Miguel Falabella e a amizade com Marília Pêra

O ator Miguel Falabella não conseguiu conter as lágrimas durante o programa Encontro com Patrícia Poeta. Ele recordou alguns momentos e agradeceu pela oportunidade de ter contracenado e divido palco com a atriz Marília Pêra, que faleceu em 2015.

"Eu me lembro que no dia era a última cena dela no Projac, e toda Velha Guarda que ainda estava no Projac foi vê-la, então o estúdio estava cheio de gente, e quando a Cininha [de Paula] falou 'Marília, valeu. Marília Pêra terminou a sua participação na série', foi uma ovação, e ela está na cadeira de roda e foi saindo, sendo levada", comentou emocionado.

O ator prestou uma homenagem e demonstrou sua gratidão por Marília Pêra. “Que privilégio eu tive de tê-la como mestra, como colega, como parceira. Uma atriz rara. Olha que eu já vi no palco, já contracenei com grandes e ela realmente era muito especial”.

Falabella relembrou os últimos momentos com a atriz. “Nós dançávamos uma hora no palco e ela falava assim uma dor insuportável, porque ela já tava com um frio, já sofrendo bastante, mas no palco, dura inteira, e ela falava assim, baixinho 'uma dor insuportável', e eu ficava sustentando ela”, disse.

